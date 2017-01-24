會計師︰辜成允遺產稅不到億元

2017-01-24

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台泥董事長辜成允昨驟逝，令外界感到震驚、惋惜。不具名資深會計師表示，雖根據富比世二○一六年公布的台灣富豪排名，辜成允家族資產達十二億美元（約台幣三七七．一億），但可能被納入辜個人遺產稅課稅的名下持股，市值僅新台幣八．七四億元，預估最終繳稅金額應在億元以下。

資深會計師指出，單從上市櫃公司持股來看，扣除質借，辜成允約持有一．九九萬張台泥股票、五七二六張中橡股票，以昨日收盤價計算，市值約八．七四億元；按規定，配偶可就雙方財產總額的差額，請求遺產分成，最多達一半。

會計師表示，台泥大股東中，包含一般投資公司及信託投資公司且持股不低，從國稅局角度出發，一定會去釐清，這些投資公司背後的大股東，是否是辜成允，若是，這部分持股將依持份計入遺產總額計算；屬信託部分，則要看是自益信託還是他益信託，若為自益信託，這部分也得計入遺產總額，若為他益信託，因已先繳納贈與稅了，則不須計入。

會計師粗估，在辜成允近年陸續將個人持股轉至信託帳戶或投資公司前提下，再考量配偶差額請求權，預估最終遺產稅應該課不到一億元；其實，台灣有越來越多家族企業，將個人股權改為信託持股，稅務考量只是其中一環，目標其實是為了順利接班傳承。

舉例來說，一樣是百億遺產，五名子女分，在沒信託情況下，第一代即使屬意老大接班，也可能發生像長榮集團接班的情形，指定接班人因持股不敵兄弟姊妹，仍無法順利取得經營權；若將財產信託，信託財產一樣是一人一份，但可設計子女中僅有一人可行使投票權或決策權，其餘子女想動財產，必須經過接班人同意，確保接班人掌握實權；這或許也將成未來辜家接班、權力洗牌之關鍵。