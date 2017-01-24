辜成允的意外人生…
不是接班人意外接班 鷹派翻轉老店
不愛姓辜到無愧此姓 默默深耕環保
記者楊雅民／特稿
出身台灣五大家族鹿港辜家第三代，台泥董事長辜成允曾說，「以前的我，總怕會對不起我的姓氏」；四年前，他花了十年時間帶領台泥翻轉，由負債三百多億元到大賺百億元，那時他說，「對於這個姓氏，已經無愧了。」
四十三年次的辜成允，是已故海基會董事長、前台泥集團董事長辜振甫的次子，外表溫文儒雅，沒有富三代驕氣的他，是音響圈知名的發燒友，喜歡買二手音響自己動手修修改改，自幼並未被規劃為第一接班人選。
二○○一年，哥哥辜啟允突然病逝，留下高達三百億元的負債，辜成允臨危授命扛下救火的重擔；那一年，他四十七歲，他急迫的感覺台泥快要看不到下一個五十年了。
不惜得罪老臣啟動「鷹式改革」，當機立斷處分和信電訊，與中信辜家寧靜分家，籌錢救台泥家業，一口氣砸下達二六五億元佈局中國水泥市場，唯一的信念是「要生存下去」。
二○○三年他接任台泥董事長時，幾乎八十％的時間都在救火，八十％的會議是在說服別人「我們可以往前走」，花了至少五年時間在破壞組織、排除路障，整整花了十年才真正的帶領台泥營運翻轉。
他接任董事長時，台泥毛利率只有個位數，這幾年毛利率最高曾攀升至二十一％；外資持股比率也由四％大增至最高近五十％，現在約近三十％；股價也由原先的十一元飆增最高達近五十元。
二○一三年，台泥集團合併營收更飆破一千億元，稅後淨利連續兩年逾一百億元，他用行動證明他不是只能靠父親辜振甫庇蔭，他自己為台泥開啟了一康莊大道。
鮮為人知的是，辜成允不只會經營企業，童年另一個夢想是當農夫，在高雄父親辜振甫墓地所在處打造了他的秘密花園─全世界最大的植物保種中心，蒐羅超過兩萬八千種物種。
他認為，「學醫一次只能醫治一個人，學農可以養活許多人」；有點偏執，又極度樂觀的他總是念茲在茲的說，「如果每個比台泥大的企業都能投入資源，整個台灣會很不一樣。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 穆熙妍1人扛6行李箱 受封神力女超人
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 自由廣場》監督年金改革聯盟太離譜
- 離職前偷老東家 2800萬鎳錠半價賤賣
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 法左派總統初選 前教長對決前總理
- 上班一族徵文─360行工作照
- W Hotel命案 江哲瑋涉教唆滅證羈押禁見
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 澳洲碩士想發橫財 種大麻拗煉油治癌
- 〈愛的選擇題〉選老公 有撇步
- 辜成允驟逝 妹婿張安平接掌台泥集團
- 台日韓尬職棒 11月辦爭霸賽
- 台東TTPush啟動 使用換金幣
- 自由廣場》魚蛋革命週年 香港肅殺中
- 新南向外交小尖兵 下月赴紐、印交流
- 文面國寶鄭好妹辭世 全台僅存4人
- 國民黨台中市議會黨團幹部交接 籲團結對外
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 水餃PK賽 劉奕兒霸氣勝張立昂
- 自由廣場》技優保送的驚人退學率
- 〈大雞大利迎新年〉4-3 年菜不麻煩 三鍋搞定
- 被冠上「賈靜雯舊愛」封號 黃建群：沒辦法，她比較紅
- 黨產會：婦聯會將列入聽證對象
- 天皇退位條款 擬限當今天皇
- 澳網》8強戰小威 孔塔首遇偶像
- 馮世寬︰國軍將研發新一代戰機
- 憂動搖「黨」本 中國嚴打反毛言論
- 新北加成收費稽查 11輛小黃未設定
- AIT秀美食 與台灣博感情
- 自由談》「雙贏」是懦夫的想法
- 小班打包票凱西奪小金人 笑想創紀錄當「奧斯卡兄弟檔」
- 騙病患、詐健保 骨科名醫削3480萬
- NBA》遙望老大11年前神蹟 湖人後輩不爭氣
- 自由廣場》台灣C肝治療新紀元
- Note7爆炸禍首 三星證實電池瑕疵
- 蔦屋書店登台 明亮輕食閱趣多
標題：辜成允的意外人生…
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email