2017-01-24

不是接班人意外接班 鷹派翻轉老店

不愛姓辜到無愧此姓 默默深耕環保

記者楊雅民／特稿

出身台灣五大家族鹿港辜家第三代，台泥董事長辜成允曾說，「以前的我，總怕會對不起我的姓氏」；四年前，他花了十年時間帶領台泥翻轉，由負債三百多億元到大賺百億元，那時他說，「對於這個姓氏，已經無愧了。」

四十三年次的辜成允，是已故海基會董事長、前台泥集團董事長辜振甫的次子，外表溫文儒雅，沒有富三代驕氣的他，是音響圈知名的發燒友，喜歡買二手音響自己動手修修改改，自幼並未被規劃為第一接班人選。

二○○一年，哥哥辜啟允突然病逝，留下高達三百億元的負債，辜成允臨危授命扛下救火的重擔；那一年，他四十七歲，他急迫的感覺台泥快要看不到下一個五十年了。

不惜得罪老臣啟動「鷹式改革」，當機立斷處分和信電訊，與中信辜家寧靜分家，籌錢救台泥家業，一口氣砸下達二六五億元佈局中國水泥市場，唯一的信念是「要生存下去」。

二○○三年他接任台泥董事長時，幾乎八十％的時間都在救火，八十％的會議是在說服別人「我們可以往前走」，花了至少五年時間在破壞組織、排除路障，整整花了十年才真正的帶領台泥營運翻轉。

他接任董事長時，台泥毛利率只有個位數，這幾年毛利率最高曾攀升至二十一％；外資持股比率也由四％大增至最高近五十％，現在約近三十％；股價也由原先的十一元飆增最高達近五十元。

二○一三年，台泥集團合併營收更飆破一千億元，稅後淨利連續兩年逾一百億元，他用行動證明他不是只能靠父親辜振甫庇蔭，他自己為台泥開啟了一康莊大道。

鮮為人知的是，辜成允不只會經營企業，童年另一個夢想是當農夫，在高雄父親辜振甫墓地所在處打造了他的秘密花園─全世界最大的植物保種中心，蒐羅超過兩萬八千種物種。

他認為，「學醫一次只能醫治一個人，學農可以養活許多人」；有點偏執，又極度樂觀的他總是念茲在茲的說，「如果每個比台泥大的企業都能投入資源，整個台灣會很不一樣。」