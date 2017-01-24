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（獨家）南市警疑爆貪汙 傳1收押2交保 新年萬歲有禮 盒家安心過年
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《台股青紅燈》抱台灣50最妥當

2017-01-24

■費特曼

今日是台股封關日，要不要抱股過年？雞年要抱什麼股？其實，投資人不用傷什麼腦筋，除非外星人等級的黑天鵝來襲，否則雞年還是少碰中小型股、抱著台灣50最妥當。

川普就職一如預期，老調重彈、且音浪放低，對全球股匯可說是水波不興，未來不只要聽其言、還要觀其行，才能清楚川普到底是不是隻無法猜測的投資市場黑天鵝。

從歷史經驗來看，過去15年來台股封關日僅有1次收黑，且封關日的後10、20及40日，是漲遠多過於跌。除非封關這幾天有驚天動地的國際因素，抱股過年風險不高；但是否要今日下注賭年後紅盤行情，加碼作多期現貨，那就視個人賭性而定。

那雞年台股要抱什麼股？有人認為中小型股悶了已久，在外資可能重返美國，內資當家有利中小型股，那可就是想太多了！如果全球資金真的翻轉，從亞洲等新興市場重返美國，外資跑了、台股也垮了，所謂的內資會蠢到接天上掉下來的刀嗎？

不管是外資或內資，進入台股都以獲利為目的，內資不外乎大股東、共同基金，加上一些炒家，這些內資多與內線炒作掛勾，坑殺散戶手法比外資更凶狠；雞年還不如續抱台灣50及相關權值股，至少進可攻退可守，平平安安度雞年。

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  • 台股今封關。（資料照，記者王孟倫攝）

    台股今封關。（資料照，記者王孟倫攝）

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