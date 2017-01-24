《國際現場》中國比特幣交易 將收0.2%手續費

2017-01-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國三大比特幣交易網比特幣中國、火幣網、OkCoin皆於週日公布，將在本週二起對每筆交易收取0.2%的交易手續費，稱此舉將有助於進一步遏止市場操縱及大幅波動。知情人士指出，三大交易網並未收到中國政府指示，引進交易手續費是希望比特幣市場能更為冷靜。

火幣網於週日晚間在網站上公布，於1月24日中午12時起，將對比特幣、萊特幣（Litecoin）交易按固定比例雙向收取手續費，也就是成交金額的0.2%，賣出收取人民幣、買入收取比特幣或萊特幣。

比特幣中國執行長李啟元上週曾經表示，三大交易網正在討論是否收取手續費，路透報導指出，先前因未收交易費，使得比特幣在中國的需求受到鼓勵，《紐約時報》委託Chainalysis分析的數據顯示，2016年上半年，42%的比特幣交易在中國進行。

在今年年初第一週，比特幣價格幾乎攀上歷史新高，引起中國監管機關的注意，再加上去年人民幣兌美元貶6.6%，創1994年以來的最大年貶幅。本月，中國人民銀行更對上述交易商進行抽查，旨在阻止資本流出，以及減輕人民幣壓力。