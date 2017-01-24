中國防資金外逃 匯出需同額回存

2017-01-24

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，中國政府又祭出嚴格措施，防止銀行鑽漏洞將資金匯往海外，在嚴防資本外逃，避免人民幣過度貶值的背景下，人民幣國際化顯然已成次要目標。

報導引述知情人士指出，中國人民銀行已要求上海的銀行，每讓客戶匯出100元人民幣（以下同），就得輸入100元，確保資金不會出現淨外流。先前的規定是，每匯出160元，就要輸入100美元。中國人行在北京實施的禁令更嚴格，要求北京的銀行每讓客戶匯出80元，就得輸入100元，確保資金淨流入。

中國監管單位對於人民幣兌美元相對快速的貶值深感憂慮，先前透過拋售外匯存底來阻止人民幣繼續探底，使得去年底中國的外匯存底跌至3兆美元左右。為了防止外匯存底續減，中國人行和外管局過去幾個月已執行一連串的資本管制措施。

去年11月中國人行和外管局公布嚴格的審查程序，管制中國企業以海外併購之名將資金匯往國外。外國投資人發放紅利和償還股東貸款，以及中國民眾的購匯行為，也受到嚴格的監督。

將人民幣匯往海外，是避免資本控制的一種方式。中國鼓勵企業用這類匯款來進行貿易結算、償還股東貸款和發放紅利，與北京當局希望人民幣國際化的目標一致。

根據研究機構藍橡資本（NSBO）的資料，去年9月中國的人民幣淨流出金額超過2650億元（385億美元），但隨著中國監管機構堵住漏洞，流出金額就暴跌。

NSBO上週五發布報告指出：「用人民幣來進行外貿結算，過去常被用來避開資本管制，但去年12月用人民幣來進行外貿結算的金額，創2015年9月以來最低。」