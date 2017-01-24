中國去產能 擴及汽車、新能源業

2017-01-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國《經濟參考報》引述消息報導，中國去產能力道將升級，除了煤炭、鋼鐵產業之外，未來將擴及更多新產業，包括汽車、新能源及石墨烯等產業。

本月中旬，中國國家發展和改革委員會主任徐紹史就曾在記者會上表示，中國今年的去產能目標，除了煤鋼產業之外，將擴大範圍，一些產能利用率較低、產能過剩程度較為嚴重的領域也將列入去產能的行列。

《經濟參考報》週一報導指出，汽車、新能源及石墨烯等產業料將列入新一波去產能名單。專家指出，2016年中國國內汽車市場受減稅、新能源車鼓勵政策等因素影響，因而能保持高速成長，但國內汽車產能利用不足的現象仍然嚴重。

業內人士指出，目前中國國內各汽車企業保有的產能甚至高達近4000萬輛，應對產能過剩隨時保持警惕；中國汽車工業協會統計數據顯示，截至2015年，乘用車產能利用率為81%，商用車產能利用率為52%，並不理想。

報導指出，中國政府似乎已經開始著手實施汽車產業的去產能，去年10月，中國國務院常務會議上，首次提出原則上不再核准新的傳統燃料汽車廠商。另外，在新能源汽車領域，也嚴格控制進入門檻，至去年底為止，200家企業申請新能源汽車生產資格，僅6家獲得批准。

中國全國乘用車聯席會秘書長崔東樹指出，此舉有助於推動汽車產業的轉型、升級，一方面鼓勵對新能源汽車的投資，一方面也是對傳統汽車廠進行調控，防止產能過剩。