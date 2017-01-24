恐危國安 澳洲嚴審中國買基建

2017-01-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《金融時報》報導，由於中國投資澳洲基礎建設如水資源、能源、港口等風險激增，澳洲已下令對關鍵的基建進行全面性的安全審查，並製作相關資產登記，使監管機關得以評估出售該資產給海外投資人的行為，是否會引發國安問題。

《金融時報》指出，此舉是澳洲政府對基建投資進行全面性的評估，背後的動機主要來自對中資的擔憂，由於中國的投資激增，政府擔心關鍵的水資源、能源及港口遭「破壞、從事間諜活動或威脅」。

澳洲聯邦檢察總署（Attorney-General’s Department）發布聲明指出，將新設一個「關鍵基礎建設中心（Critical Infrastructure Centre，CIC）」，旨在認定國家關鍵基礎建設、制定一致且協調的國安風險評估及建議，以及協助風險控管和法律遵循。

澳洲政府指出，未來CIC將針對可能引發國家安全疑慮的資產類別，提供投資人和業者更明確、高透明度的資訊。報導指出，中國在美國、歐洲及澳洲的投資都創下新高，其中，澳洲政府逐步收緊外資投資規定，在去年阻止了幾項大型交易。

2015年，中資以5億澳幣取得澳洲北領地達爾文港（Port of Darwin）99年租約，此案未經過澳洲外國投資審查委員會（FIRB）審查；在這之後，澳洲政府實行嚴格規定，以確保關鍵基建出售都要經由FIRB的審查，於是在2016年，澳洲財政部以違反「國家安全利益」為由，阻止中資對澳洲最大電力網絡公司Ausgrid一半股權競標案。