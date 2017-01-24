回擊中國「限韓令」 南韓開徵反傾銷稅
2017-01-24
對中國印刷膠版開槍
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國因不滿南韓部署美國「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統，對南韓祭出「限韓令」。南韓貿易委員會日前決定向企劃財政部建議對中國產品課徵反傾銷稅，韓媒認為這是南韓政府採取的反制措施。但南韓企劃財政部長柳一鎬週日否認，僅強調針對中國不斷擴大的「限韓令」，南韓政府的確在準備因應方案。
南韓貿易委員會表示，南韓印刷膠版市場規模約1.3兆韓元，中國產品的市占率達70%，經調查發現中國向南韓出口的膠版有傾銷行為，因此決定向企劃財政部建議對中國進口膠版課徵5.73%至10%的反傾銷稅。
南韓貿易委員會將在4月底裁定是否課徵反傾銷稅，並呈報企劃財政部，由後者做出最終裁定。南韓媒體報導，在南韓和中國因「薩德」而關係緊繃之際，南韓貿易委員會做出上述建議，被外界解讀為對中國「限韓令」的反制。
打算告上WTO
對此，柳一鎬表示，目前中國政府的立場是，不將「薩德」與貿易問題掛勾，現在南韓國內的各種臆測都沒有事實根據。
但據「首爾新聞」報導，南韓政府非常經濟因應小組最近召開會議，決定對中國的報復措施透過雙邊和多邊管道主動提出質疑，除了南韓和中國之間各種貿易和對話體系外，也打算利用世貿組織（WTO）等多邊機構指控中國的行為不當。
由於南韓決定部署「薩德」，中國從去年8月起採取一連串的報復措施，且「限韓令」有擴大的跡象，除了限制中國觀光客赴韓旅遊，不讓南韓藝人和影視產品登陸中國，去年11月對南韓製多晶矽產品再度進行反傾銷調查，12月底也對南韓製光纖課徵反傾銷稅的時間延長5年，韓亞航空、濟州航空、真航空等3家南韓航空，向中國申請的8條不定期包機航線也未獲批准 。
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