蘇郁卿︰OTC很多隱形冠軍公司

2017-01-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕櫃買中心總經理蘇郁卿新官上任，她認為，台灣中小型企業很多，櫃買中心在發現台灣的隱形冠軍（很賺錢的未上櫃公司）方面，有很大功能，將致力擴大活絡櫃買這個多層次、多元的市場，同時也要重視紀律及風險控管；另外，配合政府新南向政策，希望優質台商回流上櫃。

去年櫃買市場日均量低迷，蘇郁卿對於日均量「永遠要有信心」，去年櫃買所有股票的市值是上市的十分之一，櫃買交易量是上市股的三分之一、約200多億元。實際作為方面，將用辦理投資人說明會，讓投資人了解公司情況並提升信心。初步篩選去年前3季日均量100張以下、過去5年2％殖利率，有30家將辦理這樣的法說會。

蘇郁卿擁有國稅局稽核科、財政部賦稅署、財政部金融局、金管會證期局等資歷。蘇郁卿延續之前在金管會業務，積極推動綠色債券，今年1月有18檔債券掛牌，預計今年發行總量將達新台幣7000億以上，未來也會推動交易債券（ETN）、健全上櫃交易制度。