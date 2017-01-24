TSUTAYA書店 信義店今開幕

2017-01-24

〔記者張慧雯／台北報導〕「書店不只是賣書，更提出各種生活面向的品味！」中環董事長翁明顯這麼說。

中環集團旗下得利影視與日本株式會社TSUTAYA（隸屬被選為「世界最美20家書店」的「代官山蔦屋書店」經營者日本CCC集團），合作開設TSUTAYA BOOKSTORE信義店今（24）日正式對外營業，昨日舉辦開幕前記者會，強調這是台灣首見、來自日本正宗的BOOK&CAFÉ STYLE。

翁明顯表示，TSUTAYA BOOKSTORE信義店是TSUTAYA海外一號店，結合書籍、影音、咖啡、網路、簡餐及調酒，6大商品線的大結合，創造了新的生活方式，將帶領台灣各年齡族群，一起走向優雅、休閒與時尚、充滿幸福與美的生活；他低調表示，估計這家店年營業額目標為5000萬元，期待首年能夠損平。