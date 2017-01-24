股匯雙漲 台幣勁揚1.02角

2017-01-24

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場昨上演股、匯雙漲行情，加權指數收復9400點關卡，新台幣匯率終場亦勁揚1.02角，以31.431元兌1美元作收，匯價連2升並創3個半月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.12億美元。

外匯交易員表示，外資趕在台股今天封關前，昨日大舉買超逾百億元，並把資金匯入，成為帶動新台幣續揚的主因，此外，市場對美國新任總統川普的就職演說感到失望，導致國際美元回檔修正。

外匯交易員指出，如果熱錢持續重返台灣，預料新台幣中長期將欲弱不易，就短期來看，匯市週四封關前，銀行間交投應會轉趨保守，匯價受亞洲主要貨幣走勢牽引機會高。