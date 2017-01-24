2017-01-24

裕隆集團執行長嚴凱泰今年寄送給親朋好友的賀年卡特別溫馨，首度選用一家4口的全家福照片製作新年賀卡，祝福親朋好友「佳節愉快．闔家平安」。

照片中，嚴凱泰一身輕鬆帥氣、女兒Michelle已亭亭玉立、太太陳莉蓮則抱著開心鼓掌的1歲多兒子John，一家和樂融融。（圖文：記者楊雅民）