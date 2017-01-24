台酒門市 推滿額送高麗菜

2017-01-24

〔記者王孟倫／台北報導〕高麗菜盛產，一顆跌到10元左右，台灣菸酒公司表示，有感於高麗菜價崩盤，農民辛勞、難過年關，即日起，推出「滿額送高麗菜活動（菸類產品除外）」，持續進行至1月26日，送完為止。滿額門檻由各門市自訂，從300元到600元不等。

為照顧高麗菜農、善盡社會責任，自20日起便於台灣菸酒公司自有門市及便利店發起「滿額送高麗菜活動」，總計3天下來已送出1200多顆。

台酒公司董事長吳容輝表示，該公司產製之各式產品，和台灣農業關係唇齒相依，為照顧高麗菜農、善盡社會責任，凡至菸酒公司自有門市及便利店，購買非菸類商品滿額，均贈高麗菜一顆。