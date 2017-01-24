彰銀換股務代理 政府插手經營權？
〔記者盧冠誠、吳佳蓉、王孟倫／台北報導〕彰銀經營權之爭，越演越烈！彰化銀行昨舉行董事會，決議更換原先的股務代理機構元大證券，自4月6日起改由兆豐證券接手辦理。
外界認為，元大證券向彰銀請辭股務代理，是財政部想要藉由其龍頭券商角色，以及擁有通路上的優勢，於6月彰銀股東會改選董事時，再為公股陣營重披戰袍徵求委託書，以打贏選戰。
對此，台新金晚間發表聲明，抨擊財政部之公股代表違反利益迴避原則，視金融法規為無物，把股務代理機構作為爭奪經營權之工具；此舉更違反行政院宣示「公權力不介入彰銀經營權」之立場，籲請彰銀切勿執行違法之決議。
籲彰銀勿違反股務中立
台新金財務長林維俊表示，台新金控身為彰銀第一大股東，對此決議表示反對，並就財政部操控下之彰銀董事會決議內容，深表遺憾及憤怒。
林維俊指出，股務代理機構執掌股務管理及股東服務，擁有股東個人資料，因此，必嚴格遵循「股務中立」原則；不料，財政部公股代表之董事罔顧彰銀及全體股東權益，意圖規避股務代理機構應予中立之法令規定，同意元大證券函請彰銀協議終止股務代理合約。
台新金認為，此舉預期為使元大證券得於今年6月彰銀股東常會，再次為財政部或公股行庫辦理股東會出席委託書徵求事務，企圖繼續爭取彰銀經營權。
財部高層尊重彰銀決議
「這叫做公權力不介入彰銀經營權之爭嗎？」林維俊質疑，若財政部公股小組尚可透過彰銀董事會，更換股務代理機構而實際介入，不禁要問：政府誠信何在？他直言，若意圖規避法令而更換股務代理機構之作法得被容許，「股務中立」精神形同虛無，金融秩序何以維持？群起效尤，恐係另一波災難。
財政部高層表示，此舉屬彰銀董事會決議，站在公司治理立場，予以尊重。對於6月彰銀董事改選，財部立場不變，一切以維持員工、公股最大權益為優先；雖基於行政中立考量，不會由財部出面聯合徵求委託書，但公股行庫將盡心盡力去處理委託書徵求事宜。
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標題：彰銀換股務代理 政府插手經營權？
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