供需吃緊價格上漲 力成去年營運傲視同業
2017-01-24
〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體行情好轉，供需吃緊與價格上漲，記憶體封測大廠力成（6239）去年繳出傲視封測同業的營運佳績，昨法說會公布稅後淨利為48.35億元，年增20.4％，每股盈餘6.2元，創近6年新高，較前年的5.2元增加1元；展望今年，董事長蔡篤恭保守估計，記憶體缺貨至少延續半年以上，第一季雖會下滑，但全年預估將超越封測業平均成長幅度，法人估力成今年營運創新高可期。
力成去年營運逐季成長，第四季合併營收136.5億元，季增7％、年增12.88％，創單季歷史新高；毛利率22.7％，季增0.2個百分點、年增1.5個百分點；營業利益率16.4％，季減0.5個百分點、年增1.6個百分點；稅後淨利14.37億元，季增8.2％、年增17.6％，每股盈餘1.84元，優於第三季的1.7元與前年同期的1.58元，創單季獲利新高。
力成去年雖以快閃記憶體（FLASH）占營收比38％居首、DRAM占34％居次、邏輯IC占比28％，但以DRAM營收年成長25.4％最高，邏輯IC營收成長10.9％居次，FLASH營收成長6.7％。
蔡篤恭表示，力成與紫光終止策略投資入股合約，營運不受影響，他預估中國積極發展記憶體產業，最快要到2020年才會看到產出，目前供給不足，保守估計，記憶體缺貨至少延續半年以上。對於一例一休，力成每月約增加3千萬元成本，蔡篤恭也建議放寬加班上限，才能提高員工所得。
展望今年，力成總經理洪嘉諭表示，今年全球經濟好轉，預估可延續至2019年，第一季雖有季節性與工作天數較少的影響，但庫存調整沒有像過去那麼嚴重，力成還是會有不錯的表現，預計會比去年同期成長。
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