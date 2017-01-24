朋程規劃青島廠 2018營運爆發成長

2017-01-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球第一大車用整流二極體大廠朋程（8255），規劃至中國青島中德園區買地設置生產基地，將後段製程放在中國，以降低關稅與匯率波動。此外，經營攝像鏡頭的子公司瑞柯今年拚損平，公司樂觀預期，2018年將有爆發性進展。

朋程表示，傳統型整組整流二極體產品在中國要課7％稅，目前中國市場占朋程總營收達40％；另外，朋程是Waco的策略夥伴，隨著兩者合作深化，必須加開產線，因此有自建廠區的需求，預計青島廠區建成後，年產值有1億人民幣以上。

朋程每年營收的6％用於研發新品，其Regulator IC今年陸續通過客戶認證、出貨，因汽車產業特性保守，客戶初期將採取小量試單，在確定產品穩定之後才會逐步增量，預期營收大幅成長落在2018年。

市場預期朋程今年營收與去年持平，但因匯損這項不利因素消失，今年獲利表現會比去年好。朋程去年合併營收35.26億元，年減0.6％，法人預估去年稅後EPS為7.87元。