奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮

2017-01-24

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠奇力新（2456）昨（23）日宣布擬取得旺詮（2437）100％股權，並收購國巨（2327）旗下孫公司飛磁，另還入資向華電子。奇力新總經理鐘世英表示，奇力新三箭齊發，未來將快速推升營運規模與效益，將成為年營收120億元以上的國際電感大廠。

奇力新宣布，此併購案是每1股旺詮普通股換奇力新0.78股普通股，擬取得旺詮100％股份，旺詮將下市；此外，奇力新將以1.33億歐元（約新台幣45.28億元），收購國巨旗下孫公司飛磁（Ferroxcube，簡稱FXC），飛磁將成為奇力新100％子公司；最後，奇力新將透過孫公司，以現金入股方式取得中國湖南沅陵向華電子49.9％股權。

國巨則表示，FXC為國巨的一個磁性材料事業部，專營磁性材料生產及銷售，FXC營收及獲利雖占公司整體比重不高，但近年來整頓有成，營運表現相當平穩；然而，磁性材料銷售均需design-in，與電阻電容產品、市場及通路不同，非為長期規劃的核心業務，磁性粉材與奇力新電感產品較具上下游關聯性，因而擬將FXC磁性材料事業部售予奇力新。

國巨認為，FXC磁性粉材與奇力新電感產品上下游關聯性強，有助新產品開發並跨入新領域，藉由本次整併進行資源整合，預期將有更為顯著的綜效，且國巨以權益法認列奇力新21％利益，未來整合成功的效益，對國巨也有正面幫助；而此交易處分利益約為27億元，潛在貢獻每股稅後盈餘（EPS）5.2元。