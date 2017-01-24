奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮
2017-01-24
〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠奇力新（2456）昨（23）日宣布擬取得旺詮（2437）100％股權，並收購國巨（2327）旗下孫公司飛磁，另還入資向華電子。奇力新總經理鐘世英表示，奇力新三箭齊發，未來將快速推升營運規模與效益，將成為年營收120億元以上的國際電感大廠。
奇力新宣布，此併購案是每1股旺詮普通股換奇力新0.78股普通股，擬取得旺詮100％股份，旺詮將下市；此外，奇力新將以1.33億歐元（約新台幣45.28億元），收購國巨旗下孫公司飛磁（Ferroxcube，簡稱FXC），飛磁將成為奇力新100％子公司；最後，奇力新將透過孫公司，以現金入股方式取得中國湖南沅陵向華電子49.9％股權。
國巨則表示，FXC為國巨的一個磁性材料事業部，專營磁性材料生產及銷售，FXC營收及獲利雖占公司整體比重不高，但近年來整頓有成，營運表現相當平穩；然而，磁性材料銷售均需design-in，與電阻電容產品、市場及通路不同，非為長期規劃的核心業務，磁性粉材與奇力新電感產品較具上下游關聯性，因而擬將FXC磁性材料事業部售予奇力新。
國巨認為，FXC磁性粉材與奇力新電感產品上下游關聯性強，有助新產品開發並跨入新領域，藉由本次整併進行資源整合，預期將有更為顯著的綜效，且國巨以權益法認列奇力新21％利益，未來整合成功的效益，對國巨也有正面幫助；而此交易處分利益約為27億元，潛在貢獻每股稅後盈餘（EPS）5.2元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 穆熙妍1人扛6行李箱 受封神力女超人
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 自由廣場》監督年金改革聯盟太離譜
- 離職前偷老東家 2800萬鎳錠半價賤賣
- 〈上班族停看聽〉職涯，其實就是投資自己
- 法左派總統初選 前教長對決前總理
- 上班一族徵文─360行工作照
- W Hotel命案 江哲瑋涉教唆滅證羈押禁見
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 澳洲碩士想發橫財 種大麻拗煉油治癌
- 〈愛的選擇題〉選老公 有撇步
- 辜成允驟逝 妹婿張安平接掌台泥集團
- 台日韓尬職棒 11月辦爭霸賽
- 台東TTPush啟動 使用換金幣
- 自由廣場》魚蛋革命週年 香港肅殺中
- 新南向外交小尖兵 下月赴紐、印交流
- 文面國寶鄭好妹辭世 全台僅存4人
- 國民黨台中市議會黨團幹部交接 籲團結對外
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 水餃PK賽 劉奕兒霸氣勝張立昂
- 自由廣場》技優保送的驚人退學率
- 〈大雞大利迎新年〉4-3 年菜不麻煩 三鍋搞定
- 被冠上「賈靜雯舊愛」封號 黃建群：沒辦法，她比較紅
- 黨產會：婦聯會將列入聽證對象
- 天皇退位條款 擬限當今天皇
- 澳網》8強戰小威 孔塔首遇偶像
- 馮世寬︰國軍將研發新一代戰機
- 憂動搖「黨」本 中國嚴打反毛言論
- 新北加成收費稽查 11輛小黃未設定
- AIT秀美食 與台灣博感情
- 自由談》「雙贏」是懦夫的想法
- 小班打包票凱西奪小金人 笑想創紀錄當「奧斯卡兄弟檔」
- 騙病患、詐健保 骨科名醫削3480萬
- NBA》遙望老大11年前神蹟 湖人後輩不爭氣
- 自由廣場》台灣C肝治療新紀元
- Note7爆炸禍首 三星證實電池瑕疵
- 蔦屋書店登台 明亮輕食閱趣多
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分