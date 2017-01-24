iPhone 8加持 台郡下半年大成長

2017-01-24

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果軟板供應商台郡（6269）昨召開法說會，去年第四季營收與淨利同創新高，在蘋果iPhone 8大改版帶動下，下半年可望出現大幅成長。台郡財務長熊雅士表示，今年先蹲後跳，上下半年差異比往年大，下半年新品大幅改版，軟板數量大增，年營運較去年同期將有相當大的成長，對今年看法相當樂觀，全年將再戰新高。

法人關心iPhone 8軟板數量變化，熊雅士表示，因屬客戶機密，不便透露，但台郡新品打樣數量相當大，客戶新品在很多領域有很大改變，中高階細線路軟板數量持續成長，台郡在主力客戶重要產品市占率約40-50％，今年可望拿下客戶新品更高市占率。

台郡去年第四季合併營收61.65億元，季增7.7％，年增16.1％；單季毛利率23.6％，季減1.5個百分點，年減1.6個百分點；營益率為17.0％，季減1.6個百分點，年減0.5個百分點；單季淨利為10.26億元，季增41.7％，年增30.0％；單季EPS為3.66元，季增35.1％，年增25.3％。去年全年EPS為8.42元，年減22.3％。

熊雅士指出，去年毛利率下滑，主要是手機產品線平均單價下滑。另外，去年第四季NB與平板電腦產品線成長，尤其NB營收占比從去年第三季的4.7％成長至第四季的12％；本季有平板電腦新品加入，毛利率優於智慧型手機，可望抵銷本季智慧型手機ASP與毛利下滑。

熊雅士指出，台郡從2012-2016年資本支出共投入約70億元，帶動營收增加116億元，台郡看到未來成長契機，今年資本支出將不低於20億元。台郡優勢在精細軟板技術能力，未來純軟板有機會取代目前廣義PCB硬板材質，新趨勢的貢獻可在明年開始發酵。