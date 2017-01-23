書劍集》國家基礎建設的藍圖與拼圖
◎歐陽書劍
名家畫作或素雅或濃豔，均能展現獨特風格；國家發展的不同階段，有軟硬體的相異需求，其中硬體建設除了耗資較巨，也能看出政策方向及執政能力。中央政府若能發布「國家基礎建設計畫」，讓民眾知道一年、五年、十年以後，在台灣的土地上會產出怎麼樣的「景觀」，除了反映拚經濟的決心，也有助凝聚走向未來的共識。
「一例一休」及「年金改革」原都是有感施政，卻引來質疑與抗爭，改革方向與速度等爭議，其實都與薪資長期停滯及經濟走緩有關。投資不振是經濟低落的主要原因之一，用水、用電、土地及人力等條件的滿足，又是吸引企業選擇落腳，並擴大投資的基礎，因此，基礎建設並非只是擴大財政支出的工具，在世界經濟論壇（WEF）評估全球競爭力排名中，就有一項是「基礎建設」，鎖定了交通、電力及電信設施等，做為評論競爭條件的基礎。
基礎建設是執政能力的表現，除了依時依預算完成的能力外，健全規劃的基礎建設，是提升生活品質及生產力的憑藉；但任意撒錢的基礎建設，將如同「蚊子館」，不僅毫無功用，並要編列經費維護。譬如：高速公路成為交通骨幹，利於人與物的流通，而人跡罕至之處，卻大興土木，則只是破壞環境，既乏人利用，未來且有年久失修的弊病。
基礎建設的選擇，也是政策方向的展現，像是選擇一條高鐵或是百條公路？規劃完善的基礎建設，並不易得；在破碎地表上散布的零散建設，是許多國家共同的難題。英國就為解決基礎建設老化、計畫不明確、成本太高之苦，而從二○一○年十月起發布「國家基礎建設計畫」（National Infrastructure Plan），整合交通、數位通訊、水、能源等建設內容，明確劃出未來一年、十年等的建設藍圖，用基礎建設打造國家的前景，把大型建設的地點及規模盡現於計畫中。
基礎建設所需經費龐大，卻易流於零碎或被動。地方政府無力負擔大型建設，中央經費有限，有時受政治力及利益團體影響而互相排擠。我國中央政府今年度將投入近四千億元於公共建設，過去累積與未來將編列的預算更難以計數，但很少人說得出來台灣建設的完整藍圖。若能以「國家基礎建設計畫」加以呈現，開始把未來重大建設勾勒出來，將更免於政治力干擾，更能帶動民眾信心，也是執政承諾的展現。
基礎建設和創作一樣，有構圖階段，要描繪未來的面貌與願景，但和創作不一樣的是，一旦開始執行，無法頃刻間抹去重來，因此更應謹慎而行，「國家基礎建設計畫」也是導正虛擲資源的第一步，以中期計畫配合年度計畫，不僅利於財源籌措、進度控管，也利全民共同監督。
基礎建設的特徵是費時長、耗巨資及影響久遠，但編列「國家基礎建設計畫」的重點不在施政理念的重新闡述，或是評估方式的展示，那是本來就應辦理的政策宣導與幕僚作業，而是應以具體的建設鋪陳出政策效果，直接展現邁向新時代的企圖，因為建設本身就能呈現治國的理念。
強化硬體建設雖只是拚經濟、提升競爭力的一環，不過目前正是編製「國家基礎建設計畫」的時候，經濟已多年未回到上升軌道線，現在畫出未來基礎建設的藍圖，進行成本效益分析，依經濟價值與大眾需求的強度排列，才能評估如何引導民間資金共同參與，一步步走到想像中的新世界。
現實社會的桃花源，不可能走一步就到達，但在開始拼圖之前，至少應先有藍圖。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 建仔前隊友「火球男」范屈拉 驚傳車禍過世
- 教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
- 應邀揮毫壁寫千餘字「出師表」 盼喚眷戶忠義
- 王建民前隊友溫杜拉車禍身亡 得年25
- 〈50 Plus〉退休後的天空
- 網賣紫南宮錢母 廟方蒐證 報警抓人
- 年金改革法案 三月送立院
- 軍用航空法草案訂定 採取重罰
- 經典賽誰奪冠 多國「霸」氣足
- 獨家》胖男帶嫩妻參加換妻性交 竟是如此結局
- 華盛頓50萬人上街示威 川普女婿弟也現身
- 清境高山景觀步道 估3月開放
- 吳克群斷開何超蓮 繞著寂寞打轉
- 《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮
- 經典賽28人名單今出爐 還在等「岱桑」點頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Conference on pension reform held
- 雞年到 竹南龍鳳宮打造金雞母
- 1/23 各報重點新聞一覽
- 寒士尾牙 70桌好菜暖心暖胃
- 排協年終表揚會 光頭神舉現身
- 搭客運返鄉2尖峰 台北轉運站部分路線站外下客
- 富邦盃》6戰28轟 龜山奪冠
- 中國鄭州11戶民宅被強拆 屋內財物遭哄搶
- 16工程師下偏鄉 教童程式設計
- 遊台遭下藥性侵 韓表達嚴正抗議
- 等紅燈睡著 醒來身邊圍繞警察
- 擅自砍公有樹 按棵數裁罰
- 健康過好年 藥膳雞湯配按摩
- A-Lin惹毛Matzka 害他連字都不會寫
- 買氣旺 東石魚市場漲2成
- 南橫削山 推土機墜百米駕駛亡
- 楊貴媚公然調戲 尬吳朋奉飆演技
- 澳網》「夜市小球王」曾俊欣 大滿貫開胡
- 桃市》「自動移樹機」太貴 擬用山貓改造
- 胖夫帶她玩換妻 嫩妻上癮跟人跑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Judges, diplomats to gather for human rights conferences
- 3子女比老母窮 法官裁免付每月1.5萬扶養費
- 〈旅遊的滋味〉卡夫卡之眼
- 年金改革國是會議分組討論》退休給付爭論 出現世代差距
- 沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命
標題：書劍集》國家基礎建設的藍圖與拼圖
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email