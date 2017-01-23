書劍集》國家基礎建設的藍圖與拼圖

2017-01-23

◎歐陽書劍

名家畫作或素雅或濃豔，均能展現獨特風格；國家發展的不同階段，有軟硬體的相異需求，其中硬體建設除了耗資較巨，也能看出政策方向及執政能力。中央政府若能發布「國家基礎建設計畫」，讓民眾知道一年、五年、十年以後，在台灣的土地上會產出怎麼樣的「景觀」，除了反映拚經濟的決心，也有助凝聚走向未來的共識。

「一例一休」及「年金改革」原都是有感施政，卻引來質疑與抗爭，改革方向與速度等爭議，其實都與薪資長期停滯及經濟走緩有關。投資不振是經濟低落的主要原因之一，用水、用電、土地及人力等條件的滿足，又是吸引企業選擇落腳，並擴大投資的基礎，因此，基礎建設並非只是擴大財政支出的工具，在世界經濟論壇（WEF）評估全球競爭力排名中，就有一項是「基礎建設」，鎖定了交通、電力及電信設施等，做為評論競爭條件的基礎。

基礎建設是執政能力的表現，除了依時依預算完成的能力外，健全規劃的基礎建設，是提升生活品質及生產力的憑藉；但任意撒錢的基礎建設，將如同「蚊子館」，不僅毫無功用，並要編列經費維護。譬如：高速公路成為交通骨幹，利於人與物的流通，而人跡罕至之處，卻大興土木，則只是破壞環境，既乏人利用，未來且有年久失修的弊病。

基礎建設的選擇，也是政策方向的展現，像是選擇一條高鐵或是百條公路？規劃完善的基礎建設，並不易得；在破碎地表上散布的零散建設，是許多國家共同的難題。英國就為解決基礎建設老化、計畫不明確、成本太高之苦，而從二○一○年十月起發布「國家基礎建設計畫」（National Infrastructure Plan），整合交通、數位通訊、水、能源等建設內容，明確劃出未來一年、十年等的建設藍圖，用基礎建設打造國家的前景，把大型建設的地點及規模盡現於計畫中。

基礎建設所需經費龐大，卻易流於零碎或被動。地方政府無力負擔大型建設，中央經費有限，有時受政治力及利益團體影響而互相排擠。我國中央政府今年度將投入近四千億元於公共建設，過去累積與未來將編列的預算更難以計數，但很少人說得出來台灣建設的完整藍圖。若能以「國家基礎建設計畫」加以呈現，開始把未來重大建設勾勒出來，將更免於政治力干擾，更能帶動民眾信心，也是執政承諾的展現。

基礎建設和創作一樣，有構圖階段，要描繪未來的面貌與願景，但和創作不一樣的是，一旦開始執行，無法頃刻間抹去重來，因此更應謹慎而行，「國家基礎建設計畫」也是導正虛擲資源的第一步，以中期計畫配合年度計畫，不僅利於財源籌措、進度控管，也利全民共同監督。

基礎建設的特徵是費時長、耗巨資及影響久遠，但編列「國家基礎建設計畫」的重點不在施政理念的重新闡述，或是評估方式的展示，那是本來就應辦理的政策宣導與幕僚作業，而是應以具體的建設鋪陳出政策效果，直接展現邁向新時代的企圖，因為建設本身就能呈現治國的理念。

強化硬體建設雖只是拚經濟、提升競爭力的一環，不過目前正是編製「國家基礎建設計畫」的時候，經濟已多年未回到上升軌道線，現在畫出未來基礎建設的藍圖，進行成本效益分析，依經濟價值與大眾需求的強度排列，才能評估如何引導民間資金共同參與，一步步走到想像中的新世界。

現實社會的桃花源，不可能走一步就到達，但在開始拼圖之前，至少應先有藍圖。