川普經濟學怎落實 我央行緊盯

2017-01-23

〔記者盧冠誠／台北報導〕美國總統川普於農曆新年前正式就職，中央銀行日前分析認為，由於美國為全球最大經濟體，未來川普競選政見逐一落實後，將為美國經濟帶來重大變化，亦將影響全球經濟及金融市場。

短期而言，央行表示，川普擴張性財政政策將提振美國總需求，有利經濟成長；如ＯＥＣＤ（經濟合作暨發展組織）即指出，川普擴張性財政政策的效果，將提升美國今、明年的經濟成長率，並使得全球其他地區受益。目前因美國經濟逐漸接近「充分就業」，擴張性財政政策將會推升物價及利率水準。

但中長期而言，央行指出，如川普落實貿易保護及限縮移民等政見，特別是對中國課徵懲罰性關稅，恐將為美國及全球經濟帶來深遠的負面衝擊。此外，由於川普並非採行平衡性減稅措施，未來恐使政府稅收大幅減少，加上又擴大公共支出，不利美國財政前景。

央行表示，自川普當選以來，金融市場已提前反應「川普經濟學」的影響，尤其是對減稅及增支等擴張性財政政策所帶來的影響。將來國際資本如持續回流美國，並進一步導致美元過於強勢，或衝擊部分背負較高美元債務之新興經濟體的金融穩定。

央行指出，未來美國及全球的經濟展望及金融市場走勢，仍將取決於川普各項政策的落實程度，值得密切觀察。