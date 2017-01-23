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川普＋德荷義變數 黃金續看漲

2017-01-23

〔記者廖千瑩、盧冠誠／台北報導〕英國的硬脫歐、義大利債信評等再遭調降，甫進入二○一七年，全球就迎來諸多政治經濟的不確定因素，讓金價一路升破每英兩一二○○美元，半個月漲幅逾六％。隨著三月將到來的德國及荷蘭選舉，加上義大利債務風險大增，金價的漲勢有望延續。

第一金控董事長蔡慶年日前指出，過去看川普政策原本比較保守，現在是中性、持平，且有點偏向樂觀。他表示，川普是企業家，不會做違反經濟的活動；但他的個性，可能會是一項不確定性因素。

鉅亨網投顧總經理朱挺豪則認為，在政治經濟風險攀高的情況下，用來衡量全球經濟政策不確定性的指數也攀升至歷史新高。先從今年狀況連連的歐洲來看，根據彭博資訊，義大利目前公司及政府未償債務總額為三．一六兆美元，佔ＧＤＰ比重高達一五三．五％；單是今年，義大利債務到期金額為五五八一億美元，佔總債務比率的十七．七％，義大利政府及企業本來就面臨發債成本上升的壓力，日前又遭ＤＢＲＳ調降評等，今年發債成本恐繼續攀升，並為混亂的義大利政府及企業帶來更多壓力。

朱挺豪說，目前投資人最關注的莫過於美國新任總統川普就職後的政策方向，儘管目前市場傾向美國將採擴張性財政政策，進而為全球經濟成長帶來外溢效果，達到提升全球風險性資產價格的結果，但世界銀行也指出，全球經濟政策不確定性持續走高，美歐日等國的經濟政策都充滿不確定性。

朱挺豪指出，當全球經濟政策不確定性上升時，黃金價格往往跟隨上漲，在歐洲選舉及新興市場債務都可能影響政策下，黃金價格仍有上漲空間。

基金業者認為，川普上台後，後續經濟政策落實情況仍需密切關注，但可預期的是，今年市場波動還是會很大，投資人要多加留意。

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  • 德荷選舉加上義債風險上升，國際金價持續看漲。（彭博）

    德荷選舉加上義債風險上升，國際金價持續看漲。（彭博）

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