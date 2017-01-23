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去年業績衰退 郭董道歉

2017-01-23

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海集團昨舉辦尾牙，鴻海集團董事長郭台銘為去年出現二十多年來營收首度衰退鞠躬道歉，郭台銘強調，他要為去年成績不理想負起全責，領導無方，對不起員工、股東，金雞年撲朔迷離，但只要大家團結努力，今年一定可以交出更好成績單。

郭台銘說，前天在中國深圳舉辦三天檢討大會，知道問題、了解原因、摸清方向，去年成績不是很理想，他身為在世界經濟舞台上奮戰的主帥，帶領大家在全球經濟舞台拚搏，任何失敗不必找藉口，他會負起全部責任。

展望今年，郭台銘認為，金雞年經濟展望撲朔迷離，看得到蛛絲，但看不到馬跡，整體來說，有三大關鍵因素，第一就是保護主義的興起將無法避免，第二則是政治為經濟服務的趨勢確定又明顯，第三就是實體經濟的比重將會越來越大，製造業將重新佔據整體經濟成長的關鍵因素。

郭台銘向員工喊話，一起團結努力，期許員工以行動拚經濟；他並說，入主夏普後，學到工匠精神，學習到執行力，以及對美好的堅持，這也是投資夏普最寶貴的經驗。

鴻海去年正式入主夏普，尾牙場地特闢夏普博物館與夏普產品專區，展示夏普百年歷史，並邀夏普創辦人早川德次的孫子與曾孫來台參加尾牙，展現對夏普的高度重視。

對尾牙主持人、綜藝大哥大張菲自稱是鴻海最堅實的股東，郭台銘笑說，股票可以放到二三一七年（鴻海股票代號），鴻海醫療團隊一定會好好照顧他。

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  • 鴻海集團董事長郭台銘為去年出現20多年來營收首度衰退鞠躬道歉。（中央社）

    鴻海集團董事長郭台銘為去年出現20多年來營收首度衰退鞠躬道歉。（中央社）

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