郭董︰保護主義興起 無可避免
2017-01-23
美國製造關鍵是「能不能」
〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普正式就任，川普堅持美國優先的保護主義成為全球經濟一大變數；鴻海集團董事長郭台銘昨在集團尾牙表示，保護主義興起，無可避免，他也首度證實，正積極評估到美國蓋夏普面板十代廠的可能性，投資金額將超過七十億美元，但具體情況仍需看美國新政府上台後的政策而定。
證實評估赴美建夏普十代廠
川普強調美國製造，蘋果最大代工商鴻海首當其衝；對此，郭台銘表示，就經濟利益來看美國製造，不是是非題，而是選擇題，不是「要不要」，而是「能不能」。他指出，消費者要的是性價比，要又好又便宜，如果把鞋子拉回美國製造，除了少數有錢人之外，很多美國人就沒有鞋子可穿了；美國勞工又能否符合消費性產業製造特性，這些都要再討論。
郭台銘表示，鴻海的確在評估與準備赴美投資，但要等川普政府對相關政策檢討後，才會有具體計畫。他指出，鴻海會優先選擇到賓州投資，投資項目除面板廠外，模具產業、消費電子領域等也可考慮。
去年底日本軟銀總裁孫正義到美國與川普會面，意外曝光富士康擬投資美國一事。郭台銘證實孫正義在見川普前幾十分鐘有打電話給他，問他投資美國的意願，他回答孫正義一直考慮去美國投資面板廠，預計可提供三至五萬個工作機會，沒想到，一睡醒，發現消息曝光。
郭台銘強調，他有意投資美國是事實，但不是「承諾」，是「意願」，本來向孫正義抱怨曝光的事情，但想一想夏普面板的確非常適合去美國蓋廠，是個good idea（好主意），未來就等待美國政府稅率政策等條件；川普應該喜歡的是產業垂直整合，因此到美國蓋面板廠將是多贏的策略。
沒有感受到中國給任何壓力
至於中國是否對此施加壓力，郭台銘強調，從沒有感受到中國有給他任何壓力，中國只關心鴻海能不能在中國多投資一點。
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