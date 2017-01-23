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最便宜發電 太陽能10年內取代煤

2017-01-23

編譯楊芙宜／特譯

彭博新聞報導，隨著太陽能發電成本一路下滑，從智利到阿拉伯聯合大公國的一部份國家去年（2016）以太陽能來發電的成本，已較全球平均燃煤發電更便宜。分析師評估，這個趨勢將維持下去，不用10年，太陽能發電可望打敗煤，成為全球各地最便宜的電力能源。

太陽能成本 不到燃煤一半

義大利國家電力公司（Enel SpA）、愛爾蘭主流再生能源公司（Mainstream Renewable Power）等在歐洲已有太陽能發電經驗的企業，在國內補貼逐漸枯竭後，現在開始轉戰海外新市場，搭上這股全球太陽能發電起飛的熱潮。去年，許多國家太陽能發電成本1度不到0.03美元（0.96台幣），刷新最低紀錄，僅全球平均燃煤發電成本約一半而已。

太陽能價格自2009年以來下跌了62%，供應鏈每一環節成本都降低；彭博數據顯示，預計迄2025年，全球太陽能平均發電成本可能比使用煤炭發電還便宜。由於製造太陽能板零組件的成本下降，有助於調降銀行放款的風險溢價，也把相關企業製造產能推向新高水準。

國際可再生能源機構（IRENA）理事長安明（Adnan Amin）表示，上述數字完全改變了世界能源市場的現有情勢，且將在更多國家變得更普及，「每次你看到（太陽能）產能翻倍，價格就降低約20%」。

國際可再生能源機構預計，迄2025年，太陽能成本將進一步減少43%至65%，若拉長從2009年來看，太陽能成本降幅已累計達84%。

技術進步 成本降幅達84%

技術越來越先進，這是提振太陽能產業產能大增的關鍵原因。例如，太陽能矽晶圓從鑽石切割（diamond-wire saws）取代傳統切削（slurry-base）的新技術，可更有效地切割晶圓片；而光電轉換效率更高的電池技術，則可從同樣太陽光量提供更多電火星。此外，從十多年前太陽能熱潮興起，產業發展受到經濟規模擴大和製造經驗增加的帶動，在和石化業競爭的優勢也跟著逐漸增加。

國際能源總署（IEA）預期，公用事業規模的發電成本未來5年平均將下跌25%。彭博新能源財經太陽能分析部門主管切斯（Jenny Chase）表示，迄2025年平均1MW（百萬瓦）以上的地面型太陽能發電系統成本將降低36%，至每1瓦0.73美元，遠較目前每1瓦1.14美元低。

阿布達比環境電力系統（Enviromena Power Systems）開發商執行長Sami Khoreibi表示，目前太陽能供應鏈正經歷薄利多銷的「沃爾瑪效應」。

彭博報導指出，依國家地區不同，太陽能發電價格降至低於煤炭的速度也不同。例如歐洲和巴西，這類進口煤和對污染者課徵碳交易稅的國家地區，將在2020年太陽能和煤炭價格出現黃金交叉、平價的情況；在中國和印度，這類國內具有大量煤炭礦藏的國家，太陽能價格下滑至低於煤炭的時間可能需要更久。

不過，煤炭業則有和再生能源成本比較的不同看法，認為這種比較沒有考慮到需要維持備用電力供應的因素。世界煤炭協會執行長史波頓（Benjamin Sporton）指出，當計入備用電力供應等費用，煤炭使用看起來就更經濟實惠，即使到2035年也是如此。

史波頓說，「所有先進經濟體都要求全天電力供應，風力和太陽能只能在部份時間發電，間歇性供電。儘管近年來部份再生能源科技已達到大幅削減成本，考慮整體電力系統供應成本還是很重要。」

彭博新能源財經預計，中國迄2030年時太陽能發電成本也將較燃煤更低。中國政府為減少嚴重空氣污染、提倡國內潔淨能源產業發展，以政策性補貼鼓勵裝設太陽能發電系統，目前已超過德國，成為全球太陽能裝置容量最大的國家。

處於陽光帶的國家在降低太陽能成本方面，也領先其他國家，尤其當政府透過競價標售的方式來發包購電合約時，可迫使電力公司相互競爭。智利去年8月就標出電力每度0.0291美元的合約，阿拉伯聯合大公國也標出電力每度0.0242美元的低價。

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  • 隨著產業技術大躍進，太陽能發電價格一路下滑，彭博報導，預期最快2025年就可見到太陽能成為最便宜電力的情形。（法新社）

    隨著產業技術大躍進，太陽能發電價格一路下滑，彭博報導，預期最快2025年就可見到太陽能成為最便宜電力的情形。（法新社）

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