政府不領航 企業不敢勇進

2017-01-23

記者李立法／專題報導

「政府應扮演好企業領航員的角色」，旭東環保科技董座董基旭認為，產業政策的方向確定後，政府就該果斷掃除障礙，才能吸引企業放膽投資，活絡經濟。

政策不明確 沒人敢投資

董基旭以歐日等國帶動的水上太陽能熱潮為例，認為台灣擁有絕佳的發展條件，國內太陽能發電設備及水上浮動基台的技術成熟，不像風力發電，大半技術得仰賴國外，政府應善用產業優勢儘快確定方向，讓國內相關廠商能及早因應。

董基旭還說，政府既已決定利用水庫及滯洪池等水域解決陸上發展太陽能面積的不足，但土地法規及發電裝置容量的限制，卻遲未鬆綁，修法腳步過慢，加上水上發電成本較高，相關獎勵措施也要儘早制定，否則業者不敢冒進。

董基旭並以投入箱網養殖設備多年經驗對新政府提出建言，台灣不論養殖或設備技術都是世界頂尖，可惜養殖產業政策不明，政府應整合並掌握國際市場資訊，然後明確告訴業者，台灣的條件適合養殖什麼魚種，才能在國際市場上競爭，政府的輔導方向確定了，養殖及設備業者才能有所依循，帶動相關產業發展。