一卡皮箱闖天下 旭東環保打造MIT浮動
記者李立法／專題報導
56歲的旭東環保科技董事長董基旭，是台灣典型的白手起家中小企業主，公司早創初期，抱著「一卡皮箱」闖蕩天涯的拚勁，將該公司開發的高密度聚乙烯管（簡稱HDPE）產品行銷海外30多國，並陸續在歐美14個國家取得相關產品的結構專利。而旭東運用高密度聚乙烯管技術，為箱網養殖漁業區搭起堅實的海上堡壘，市佔率全球排名第二，隨著綠能產業興起，旭東更發揮技術優勢，跨足水上太陽能發電設備載具研發，打造屬於台灣驕傲的浮動長城。
箱網平台市佔 全球排第2
旭東環保科技成立於1995年，主要生產HDPE、PP管材等產品，以「SUN RISE」為品牌，通過ISO9001及ISO14001認證，研發出小、中、大尺寸（直徑8至80公尺）的箱網平台，佔公司營收8成。
董基旭表示，該公司專利性HDPE產品防酸耐鹼，抗拉耐撞，保用50年以上，可做為橋樑鋼纜保護套及海上箱網養殖硬體設備等，用途廣泛，保固期一開就是15年，他自豪說：「市面上要找到保固期這麼長的商品恐怕不容易吧」。
4年前丹麥遭颶風重創，7成海上箱網養殖設備被摧毀，只有旭東造的箱網禁得起考驗，品質說服力十足，不僅讓旭東站穩北歐市場，包括日本、澳洲、加拿大等發展海上箱網養殖的國家，也都陸續引進該公司產品，產品外銷每年為旭東帶來超過2億元商業利益。
跨足水上發電載具 日本都按讚
日本三一一地震後，發展海上太陽能發電計畫，旭東HDPE產品可承受惡劣天候衝擊，適合做為水上發電設備載具，3年前陸續被日本業者採用，品質受到肯定；總統蔡英文今年2月到屏東大武丁滯洪池主持台灣首座浮動式太陽能光電廠啟用，全區耐抗性的載具設備便是來自在地企業旭東科技。
董基旭表示，陸地面積有限，利用湖泊、滯洪池等水域發展太陽能是未來趨勢，日照條件優於台灣的泰國、馬來西亞等東南亞國家態度積極，陸續有當地業者和他接洽，希望能以技術合作的方式，共同開發水上浮動式發電設備。
專利在中國不值錢 不去設廠
雖然中國沿海城市的箱網養殖市場不小，但董基旭始終不願到對岸設廠，因為他認為「專利」在中國不值錢，中國商人沒有專利權的觀念，幾年前就有中國廠商抄襲他的產品，然後賣給當地箱網業者，後來證明品質當然禁不起考驗，所以他堅持將技術留在台灣。
董基旭看好國內、外海上箱網養殖及綠能產業的未來發展性，計畫明年擴充位於屏東二代加工出口區的廠房規模，員工數將從目前的40多名增加到150名，他預估年營業額有機會突破10億元。
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