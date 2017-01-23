〈熱門族群〉川普政策帶動自動化 工業電腦發了
2017-01-23
〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普強調「美國製造」，帶動工業4.0、生產自動化議題再度發燒，工業電腦族群前景看俏，凌華（6166）、研華（2395）、樺漢（6414）、新漢（8234）備受矚目，法人建議，自動化議題將是今年一大焦點，可多留意相關受惠個股。
川普的美國製造政策讓蘋果等美國企業備感壓力，由於美國生產成本高，自動化生產成為最佳解決方案。台灣工業電腦近年積極跨入工業4.0領域，因美國製造議題、關燈工廠趨勢，未來營運值得關注。
最近台北市觀光巴士正式營運，凌華負責提供車載系統，未來將進一步開拓海外市場，上週凌華股價強漲，凌華去年12月合併營收創下歷史新高，月增31%、年增40%，去年第4季單季合併營收季增24%，年增32.4%，同創歷史新高，凌華本季表現可望再超越去年同期水準，全年營收將再戰新高。
鴻海（2317）旗下工業電腦廠樺漢上週剛完成2億美元首次ECB訂價，轉換價格為488元，溢價幅度約13.75%。由於樺漢今年可望展現近年的併購效益，獲得日系外資喊買，股價重啟漲勢。
研華去年工業4.0業務發展優於預期，去年12月營收創下歷史第3高，全年營收創下歷史新高，今年受惠工業4.0、物聯網新趨勢，營收將再戰新高。
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