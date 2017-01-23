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〈熱門族群〉加工絲報價續漲 五虎發威

2017-01-23

〔記者陳柔蓁／台北報導〕西德州原油站上每桶50美元，與去年11月每桶44美元相比，漲幅高達15%，塑化下游產品尼龍絲、聚酯絲、加工絲報價跟著水漲船高，加工絲五虎去年12月營收月增率全數翻紅。業界表示，產品上漲除了是原物料推升外，歐美零售端庫存去化順利，開始為春夏裝備紗線，訂單能見度最長到今年第2季，在終端需求拉動整體加工絲報價的情況下，加工絲五虎營收表現有望持續緩步加溫。

以最新國際原物料報價計算，尼龍絲報價漲至每公斤96元，比去年11月初起漲時高出23%；其原料CPL每噸1958.57美元，漲幅40%。聚酯纖維的原料EG報價漲至每噸725美元，漲幅3%，聚酯棉每公斤報35元，漲幅1%。加工絲報價每公斤34元，漲幅3%。觀察加工絲五虎去年12月營收表現，力麗（1444）月增7.67%、宜進（1457）月增25.8%、集盛（1455）月增10.7%、聯發（1459）月增5.85%、宏益（1452）月增10.8%。

加工絲近來主打環保題材，近年運動品牌廠力推環保概念產品，如Adidas使用海洋回收寶特瓶抽紗織成鞋面，UA、H&M、PUMA也跟進，帶動環保聚酯加工絲需求，力麗是台灣回收寶特瓶抽紗規模大廠，在設備整改後環保紗產量持續提高，達到每月1000噸。

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