〈熱門族群〉光學族群軋空也軋空手 小心為上

2017-01-23

〔記者陳梅英／台北報導〕光學股上週漲幅最多的不是股王大立光（3008），而是跟大立光競奪蘋果訂單的玉晶光（3406），單週漲幅高達26%，法人從玉晶光券資比高達6成以上，研判玉晶光上週走的是軋空行情。由於玉晶光發布去年第4季每股稅後盈餘3.16元，優於市場預期，接下來是否會轉為基本面走勢，則有待觀察。

光學股上週不是玉晶光軋空就是大立光軋空手，大立光上週股價最高來到4450元，令散戶望之興嘆；玉晶光則是券資比達63.47%，具有軋空條件。因為股價波動異常，上週五被證交所要求發布最新財務報告，玉晶光光是12月單月每股稅後盈餘就達1.39元，超過去年第3季單季的1.15元。

玉晶光去年第4季營收21.08億元，低於第3季的21.13億元，但因良率改善，稅前盈餘3.78億元，稅後盈餘3.14億元，每股稅後盈餘3.16元，使得去年玉晶光稅前虧損縮小至1.75億元，稅後虧損1.57億元，每股稅後虧損1.57元，較2015年每股稅後虧損11.3元大幅改善。

玉晶光從2013年以來已經連續虧損4年，今年在雙鏡頭趨勢下，可望轉虧為盈，純粹以本益比的角度來看，大立光以法人初估今年每股稅後盈餘有240元，目前股價本益比不到20倍，玉晶光今年獲利如果都能如去年第4季般亮眼，今年每股稅後盈餘可達10元，股價應該還有續漲空間，但玉晶光過去最令投資人質疑的是良率不穩定，獲利時好時壞，在股價漲幅已高下，投資人還是小心為上。