〈熱門族群〉電玩展開跑 遊戲股唱高調
〔記者張慧雯／台北報導〕2017台北國際電玩展上週五正式開幕，將一連展出5天，而今年台灣遊戲廠上演「大團結」，連帶股價也「團結」向上，由鈊象（3293）帶頭的台灣遊戲振興會集結宇峻（3546）、昱泉（6169）、智冠（5478）、橘子（6180）、傳奇（4994）、唯晶數位、奧爾、雷爵等，合作包下130個攤位成立「台灣館」；雖然2017年各家認為市場競爭依舊激烈，但對於獲利抱持審慎樂觀態度。
電玩展開幕前遊戲族群全面大漲，宇峻漲勢最為兇猛，股價一度超過90元，創2012年2月以來新高，上週五以87.1元作收。而傳奇漲幅也不小，一度挑戰80元大關，創下近2個月股價新高紀錄。此外，網龍（3083）、昱泉、隆中（6542）等股價也都有表現。
而每年都趁電玩展推出「福袋」的宇峻，2016年營收達7.63億元，創下4年來新高。展望今年包括手遊、單機遊戲等都將陸續上市，宇峻表示，今年除IP授權與海外遊戲開發商合作外，也將進行影視跨界合作，預期是今年主力發展重點，期待獲利能夠比去年更好。
至於網龍經過3年的轉型調整，總經理呂學森指出，網龍已走出谷底，去年第4季受惠《吞食天地5》推出及4款遊戲IP授權，營收較第3季已明顯成長，今年首季將推出至少3款遊戲，且IP授權金還會陸續進帳，期待首季還能夠優於去年第4季。
法人則認為，網龍去年第3季營收約0.78億元、虧損1765萬元，而第4季營收成長至0.97億元，應該有機會轉虧為盈。
遊戲橘子台灣區營運長簡志浩則說，在用戶端網路遊戲（簡稱端遊）市場穩定成長下，遊戲橘子更看好經典IP手遊化的發展趨勢，今年預計將推出4-6款全新手遊，第1季搶先上市《WORLD CROSS SAGA》，後續會祭出強棒IP大作滿足行動化市場需求。
而智冠董事長王俊博也在電玩展會場宣布引進全球最大第三方廣告追蹤服務「Kochava」，強調「精準的行銷策略才能致勝」，他表示，智冠旗下數位廣告行銷團隊將讓客戶透過各個管道正確掌握即時數據，進一步了解廣告投放成效，發揮最大化廣告效益。
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