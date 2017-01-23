〈熱門族群〉賠到怕、拒殺價 貨櫃運輸業今年谷底翻身
2017-01-23
〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運輸市場在供給減少下，近日亞歐、北美線運價已有明顯增加，貨櫃業者指出，運價谷底已過，今年營運一定比去年好。法人則預估，長榮海（2603）今年可望轉虧為盈，陽明（2609）則減少虧損。
就第1季表現，法人指出，農曆年前出貨旺季支撐運價反彈，春節過後的運價維持力道，仍待觀察。
韓國韓進海運在去年第3季的破產，刺激遠洋線運價自去年9月底大幅調漲，而隨其他航商陸續派出加班船支應，因韓進海運退出市場所導致的短期運力吃緊狀況已逐漸舒緩。十一長假過後，航商陸續安排減艙， 在航線裝載率提升之下，運價也持續反彈。
根據消息指出，2017年第1季的遠歐長約價已出現倍增；美國航線方面，2017年美國線的長約價年增60-70%之多，貨櫃業者認為，上半年營運表現將不弱。
長榮2016年前3季每股虧損1.58元，法人指出，去年第4季航商陸續安排冬季減艙，且十一長假過後市場需求仍穩定增長，供需狀況轉佳下，預估長榮海單季虧損縮小，每股稅後虧損0.03元，全年每股稅後虧損1.61元。
隨產業谷底已久，預期今年航商殺價情況將趨於和緩，運價不至於再出現低於現金成本的失序水準，法人預估，長榮2017年稅後獲利6.89億元， 每股稅後盈餘0.2元。
陽明方面，去年前3季每股虧損3.77元，法人預估，第4季虧損縮小，每股虧損0.69元下，全年每股虧損4.46元。
陽明今年仍有2艘1.4萬TEU（20呎櫃）新船加入，假設燃油成本、運價略微提升，預估今年營收可達1203億元，年增5%，若以增資後股本計算，每股稅後虧損2.97元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 建仔前隊友「火球男」范屈拉 驚傳車禍過世
- 教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
- 應邀揮毫壁寫千餘字「出師表」 盼喚眷戶忠義
- 王建民前隊友溫杜拉車禍身亡 得年25
- 〈50 Plus〉退休後的天空
- 網賣紫南宮錢母 廟方蒐證 報警抓人
- 年金改革法案 三月送立院
- 軍用航空法草案訂定 採取重罰
- 經典賽誰奪冠 多國「霸」氣足
- 獨家》胖男帶嫩妻參加換妻性交 竟是如此結局
- 華盛頓50萬人上街示威 川普女婿弟也現身
- 清境高山景觀步道 估3月開放
- 吳克群斷開何超蓮 繞著寂寞打轉
- 《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮
- 經典賽28人名單今出爐 還在等「岱桑」點頭
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Conference on pension reform held
- 雞年到 竹南龍鳳宮打造金雞母
- 1/23 各報重點新聞一覽
- 寒士尾牙 70桌好菜暖心暖胃
- 排協年終表揚會 光頭神舉現身
- 搭客運返鄉2尖峰 台北轉運站部分路線站外下客
- 富邦盃》6戰28轟 龜山奪冠
- 中國鄭州11戶民宅被強拆 屋內財物遭哄搶
- 16工程師下偏鄉 教童程式設計
- 遊台遭下藥性侵 韓表達嚴正抗議
- 等紅燈睡著 醒來身邊圍繞警察
- 擅自砍公有樹 按棵數裁罰
- 健康過好年 藥膳雞湯配按摩
- A-Lin惹毛Matzka 害他連字都不會寫
- 買氣旺 東石魚市場漲2成
- 南橫削山 推土機墜百米駕駛亡
- 楊貴媚公然調戲 尬吳朋奉飆演技
- 澳網》「夜市小球王」曾俊欣 大滿貫開胡
- 桃市》「自動移樹機」太貴 擬用山貓改造
- 胖夫帶她玩換妻 嫩妻上癮跟人跑
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Judges, diplomats to gather for human rights conferences
- 3子女比老母窮 法官裁免付每月1.5萬扶養費
- 〈旅遊的滋味〉卡夫卡之眼
- 年金改革國是會議分組討論》退休給付爭論 出現世代差距
- 沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈熱門族群〉賠到怕、拒殺價 貨櫃運輸業今年谷底翻身
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分