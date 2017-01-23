| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團持續至明天 18縣市陸上強風特報
 首頁 > 財經

〈熱門族群〉賠到怕、拒殺價 貨櫃運輸業今年谷底翻身

2017-01-23

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運輸市場在供給減少下，近日亞歐、北美線運價已有明顯增加，貨櫃業者指出，運價谷底已過，今年營運一定比去年好。法人則預估，長榮海（2603）今年可望轉虧為盈，陽明（2609）則減少虧損。

就第1季表現，法人指出，農曆年前出貨旺季支撐運價反彈，春節過後的運價維持力道，仍待觀察。

韓國韓進海運在去年第3季的破產，刺激遠洋線運價自去年9月底大幅調漲，而隨其他航商陸續派出加班船支應，因韓進海運退出市場所導致的短期運力吃緊狀況已逐漸舒緩。十一長假過後，航商陸續安排減艙， 在航線裝載率提升之下，運價也持續反彈。

根據消息指出，2017年第1季的遠歐長約價已出現倍增；美國航線方面，2017年美國線的長約價年增60-70%之多，貨櫃業者認為，上半年營運表現將不弱。

長榮2016年前3季每股虧損1.58元，法人指出，去年第4季航商陸續安排冬季減艙，且十一長假過後市場需求仍穩定增長，供需狀況轉佳下，預估長榮海單季虧損縮小，每股稅後虧損0.03元，全年每股稅後虧損1.61元。

隨產業谷底已久，預期今年航商殺價情況將趨於和緩，運價不至於再出現低於現金成本的失序水準，法人預估，長榮2017年稅後獲利6.89億元， 每股稅後盈餘0.2元。

陽明方面，去年前3季每股虧損3.77元，法人預估，第4季虧損縮小，每股虧損0.69元下，全年每股虧損4.46元。

陽明今年仍有2艘1.4萬TEU（20呎櫃）新船加入，假設燃油成本、運價略微提升，預估今年營收可達1203億元，年增5%，若以增資後股本計算，每股稅後虧損2.97元。

廣告
  • 長榮。

    長榮。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熱門族群 貨櫃運輸
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈熱門族群〉賠到怕、拒殺價 貨櫃運輸業今年谷底翻身


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.