〈熱門族群〉泰豐一把火 照亮整個族群

2017-01-23

〔記者楊雅民／台北報導〕橡膠類股上週在股價創近期新高後拉回整理，國泰證期顧問處認為，從橡膠類股週線技術指標仍維持偏多走勢分析，橡膠類股中期應該仍維持整理格局

輪胎廠泰豐（2102）上週中壢廠發生火災，初估20萬條輪胎存貨及設備損失逾5億元，該公司股票緊急暫停交易1天，19日恢復交易，20日股價在中壢廠土地開發想像題材激勵下，股價竟攻上14.4元的漲停價，單日成交量達7997張。

南港（2101）、華豐（2109）先後宣布輪胎將分別漲價9-12%和8-10%後，正新（2105）和建大（2106）兩大輪胎廠也表示將跟進漲價，建大並已發出調價通知，今年首季營運可望淡季不淡。

輪胎喊漲，也帶動正新元月上旬股價一度攻上64.1元的近期新高；建大股價則一度衝上49.7元，挑戰50元大關；南港股價上週也一度衝破30元大關，上週五收在29.55元。

不過上週五輪胎雙雄已出現逢高獲利了結賣壓，外資和投信轉為賣超，三大法人上週賣超正新達7745張，造成正新上週五股價已下跌至61.8元；建大上週五則收在47.65元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，橡膠類股上週週K線結束連續3週收紅格局，觀察週線量價結構是呈現價跌量增的走勢，顯示上週股價在投資人居高思危下，出現拉回整理。