庫克去年績效未達標 遭砍薪15%
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕蘋果公司執行長庫克本月甫因去年經營績效未達標，全年薪酬遭砍15%、約153萬美元；不過，最新申報資料顯示，庫克近日在蘋果股價攀至高點時，悄悄賣了3萬股，共套現360萬美元（約1.15億台幣），賣股所得是被砍薪酬的2倍多，相當於抵銷了減薪還有進帳。
蘋果申報資料顯示，該公司2016年度營收約2156億美元，較預期目標2236億美元下滑近4%，營業利益較目標600億美元下滑0.5%，「整體來看，2016年相關淨利和營業利益的績效，較2015年創紀錄水準分別低了7.7%、15.7%」；不過，蘋果2016年對經營主管薪酬的給付，明顯較2015年度現金獎金「反映了強烈按績效給薪（pay-for-performance，或稱功績報酬）的調整」。
據美國證交會（SEC）申報資料，庫克2016年度薪資也在iPhone等產品銷售營收和獲利不如預期下遭調降，總薪酬達875萬美元，較2015年的1028萬美元減少了約15%，主要是績效獎金遭砍。不過，庫克擔任蘋果執行長迄去年8月止滿5年，他獲頒的蘋果126萬股股票獎勵不在被砍薪的範圍。
蘋果內幕（AppleInsider）報導，庫克即使在去年獲贈蘋果126萬股股票後，隨即拋售手中約3分之1持股，當時他個人信託的蘋果股票仍逾130萬股。
最新申報資料顯示，庫克於1月17日至19日，每天都以每股120美元的價格拋售蘋果股票1萬股，3天賣掉3萬股共套現360萬美元。
報導指出，庫克在這波售股後，仍持蘋果股票約100萬9809股，以當前股價計算，價值達1.21億美元。
庫克身為蘋果執行長，在美國新總統川普20日就任後，面臨其要求iPhone在「美國製造」的壓力。川普接受Axios網站訪問時抬出「愛國主義」施壓，稱相信庫克「很愛國」，已經了解回美國生產、創造就業意思。
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