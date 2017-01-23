| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團持續至明天 18縣市陸上強風特報
 首頁 > 財經

〈國際現場〉微軟將再裁員700人

2017-01-23

新聞網站「財經內幕」（Business Insider）報導，微軟公司員工近來人心惶惶，由於裁員消息滿天飛；微軟預期週四（26日）宣布上季財報時，將公布新一波裁員、約700人，這也是微軟迄今年6月前完成裁員共2850人計畫的一部份。微軟正處於多年的轉型中，企業轉向雲端模式經營，即以訂閱服務來賣軟體，而非如過去對客戶電腦安裝的軟體進行授權。

消息人士指出，微軟新一波裁員不會集中在任何特定領域，而是橫跨全球各辦公室和商業部門，包括銷售、行銷、人力資源、工程、財務及其他，目的不在削減成本、而是在汰換人力以提高員工技能。微軟執行長納德拉2014年上台後已多波裁員，總計超過2.5萬人，光2014年諾基亞（Nokia）智慧手機業務就裁員1.8萬人。

（編譯楊芙宜）

廣告
  • 微軟將再裁員700人。（法新社）

    微軟將再裁員700人。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國際現場 微軟
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：〈國際現場〉微軟將再裁員700人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.