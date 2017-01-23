〈國際現場〉微軟將再裁員700人

2017-01-23

新聞網站「財經內幕」（Business Insider）報導，微軟公司員工近來人心惶惶，由於裁員消息滿天飛；微軟預期週四（26日）宣布上季財報時，將公布新一波裁員、約700人，這也是微軟迄今年6月前完成裁員共2850人計畫的一部份。微軟正處於多年的轉型中，企業轉向雲端模式經營，即以訂閱服務來賣軟體，而非如過去對客戶電腦安裝的軟體進行授權。

消息人士指出，微軟新一波裁員不會集中在任何特定領域，而是橫跨全球各辦公室和商業部門，包括銷售、行銷、人力資源、工程、財務及其他，目的不在削減成本、而是在汰換人力以提高員工技能。微軟執行長納德拉2014年上台後已多波裁員，總計超過2.5萬人，光2014年諾基亞（Nokia）智慧手機業務就裁員1.8萬人。

（編譯楊芙宜）