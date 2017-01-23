OPEC每日供應量已少150萬桶 油國減產速度超出預期
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕為提振油價，石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯原油減產的速度和數量都比計畫目標更快！OPEC和非OPEC產油國部長昨日集會，召開上月減產協議達成後的首次監督委員會，評估是否遵守減產約定。沙烏地阿拉伯能源部長表示，OPEC產油國已削減市場供應每日達150萬桶；俄羅斯能源部長說，俄國每日已減產10萬桶，未來數月減產幅度將更大。
OPEC和非OPEC產油國於去年12月10日達成減產協議，計畫以「半年」時間減少市場供應「每日180萬桶」，終結2年來不限產造成供應過剩的惡化。國際油價受此提振，曾漲至每桶逾58美元，創一年半來高點；不過，油價從高點已下跌約5%，市場交易觀望，期待見到更多減產證據。
彭博資訊顯示，布蘭特原油近月期貨迄20日收漲2.5%，報每桶55.49美元。西德州中級原油近月期貨收漲2.1%，報每桶53.22美元。據OPEC新月報，該組織去年12月原油日產量達3308.5萬桶，減少了22萬900桶。OPEC同意原油日產量降至3250萬桶。
相關油國部長前日晚間抵達維也納時表示，沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞、科威特原油減產幅度已較協議要求的更大，俄羅斯減少供應的速度也較預期快。
沙烏地阿拉伯能源部長法勒表示，OPEC產油國已從市場上減少每日150萬桶的供應。俄羅斯能源部長諾瓦克指出，「我們（減產速度）較時間表更快，並會持續下去，盡最大力量來落實協議。」俄羅斯已減產每日10萬桶，本來預計2月才會達到此減幅，預計迄4月或5月減產達每日30萬桶。
OPEC成員沙烏地阿拉伯、科威特、卡達、阿爾及利亞、委內瑞拉和非OPEC產油國俄羅斯、阿曼昨日召開減產監督委員會，希望掃除無法落實原油限產的疑慮。
消息人士指出，儘管1月還未結束，監督委員會重心擺在評估彼此遵守減產協議的情況；OPEC初步協議指出，由該組織秘書處分析師彙編的月度生產數據，將成為評估OPEC成員是否遵守減產約定的主要工具，但該數字不涵蓋俄羅斯。
阿爾及利亞能源部長包特法表示，除了產油量外，該委員會還考慮是否要監督原油出口量；若產油國減產情況達到8、9成，半年後可能不需要繼續減產。
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標題：OPEC每日供應量已少150萬桶 油國減產速度超出預期
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