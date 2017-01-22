| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

法人：做好避險 台股可以期待

2017-01-22

〔記者張慧雯、編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普就職，法人認為，市場已接受川普當選的事實，因此以「中性偏多」解讀；元大投信總經理劉宗聖也說，台股可以樂觀期待未來，但黑天鵝事件難防，投資人須做好避險。

川普就職演說矢言翻轉政治建制，投資人轉向安全避險資產，導致美元走低，黃金、美債攀高，週五黃金現貨價格漲○．六％、報一二○八．四美元，美國十年期公債殖利率則在短暫觸及二．五％後，下滑至二．四六％。美股方面，川普演說期間，道瓊工業指數和史坦普五百指數漲約○．四％，週五道瓊、史坦普五百指數及那斯達克指數分別漲○．四八％、○．三四％及○．二八％。

劉宗聖指出，川普正式就任，近期美股與台股表現，都是上漲、正面解讀，代表市場接受川普，對於台股可以樂觀期待未來；匯率方面，美元中長期應會走強，但短中期容易出現漲多回檔現象，而美元走軟也意味著新台幣相對走強。

不過，市場人士認為，川普演說缺乏具體細節，且歐洲、中國等都有不確定因素，《華爾街日報》更預言川普入主白宮後，若與中國出現貿易摩擦，供貨給中國的台灣和韓國可能連帶受害，將是川普保護主義下的最大受害者。

對於川普的「美國優先」策略，美系外資分析，ＩＴ產業與蘋果iPhone供應鏈相關性大，估計ＩＴ產業最受到衝擊，因而調降ＩＴ產業評等，台股也因ＩＴ產業權值占比高，可能會受到影響。另有分析師表示，鋼鐵、塑化、生技股等可能受惠，各類股影響程度不一，未來川普還會有什麼驚人之舉，投資人也得密切觀察。

廣告
  • 川普。（歐新社）

    川普。（歐新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股 川普 川普就職
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
新年料理✤梅菜蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
拜拜用雞怎麼處理
挑干貝重點在乾燥度
轉寄

標題：法人：做好避險 台股可以期待


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月22日‧星期日‧丙申年臘月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.