法人：做好避險 台股可以期待

2017-01-22

〔記者張慧雯、編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普就職，法人認為，市場已接受川普當選的事實，因此以「中性偏多」解讀；元大投信總經理劉宗聖也說，台股可以樂觀期待未來，但黑天鵝事件難防，投資人須做好避險。

川普就職演說矢言翻轉政治建制，投資人轉向安全避險資產，導致美元走低，黃金、美債攀高，週五黃金現貨價格漲○．六％、報一二○八．四美元，美國十年期公債殖利率則在短暫觸及二．五％後，下滑至二．四六％。美股方面，川普演說期間，道瓊工業指數和史坦普五百指數漲約○．四％，週五道瓊、史坦普五百指數及那斯達克指數分別漲○．四八％、○．三四％及○．二八％。

劉宗聖指出，川普正式就任，近期美股與台股表現，都是上漲、正面解讀，代表市場接受川普，對於台股可以樂觀期待未來；匯率方面，美元中長期應會走強，但短中期容易出現漲多回檔現象，而美元走軟也意味著新台幣相對走強。

不過，市場人士認為，川普演說缺乏具體細節，且歐洲、中國等都有不確定因素，《華爾街日報》更預言川普入主白宮後，若與中國出現貿易摩擦，供貨給中國的台灣和韓國可能連帶受害，將是川普保護主義下的最大受害者。

對於川普的「美國優先」策略，美系外資分析，ＩＴ產業與蘋果iPhone供應鏈相關性大，估計ＩＴ產業最受到衝擊，因而調降ＩＴ產業評等，台股也因ＩＴ產業權值占比高，可能會受到影響。另有分析師表示，鋼鐵、塑化、生技股等可能受惠，各類股影響程度不一，未來川普還會有什麼驚人之舉，投資人也得密切觀察。