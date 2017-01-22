企業：擴大內需 減稅吸引台商

2017-01-22

〔記者羅倩宜／台北報導〕美國總統川普就職，工商協進會理事長林伯豐表示，因應川普新政，台灣應該擴大內需、鼓勵企業提高競爭力，並透過降稅吸引台商回流。上銀董事長卓永財則認為，川普提倡製造業重返美國，對台灣精密機械產業是契機，建議政府加速扶植中小型機械業轉型，先保住就業機會再說。

扶植產業轉型 就業機會才是王道

林伯豐表示，川普新政仍須「觀其言、聽其行」，因選舉承諾不一定會兌現。他認為，台灣不能忘記自己的定位和利益，在美中日三個大國之間生存，要拿捏好分寸，尤其是貿易，「台灣透過中國銷往美國的產品不少，美國若抵制中國產品，政府應研擬對台灣的衝擊如何因應。」

林伯豐指出，川普推動製造業重返美國，對台灣當然不利，因為資本和機會都將出走，建議政府打造更好的投資環境，吸引企業回台，「美國營所稅要調降到十五％，台灣卻要調升，這都是負面。」

卓永財認為，川普應該給台灣很好的啟發，即「就業機會才是王道」；川普或許不是最好的政治家，但他說出小老百姓的心聲，例如高失業率的白人族群，是民調訪不到的盲點。

至於如何因應川普新政對台灣的衝擊？卓永財建議：「西進南進，不如自己上進。最近各界都聚焦在台灣代工業將赴美國設廠，我覺得這不用談，因為代工本來就不適合在台灣生存，一下子要幾萬名人力，淡季又要解僱，（台灣）可能嗎？我們應該看的是製造業而非代工業，如何在川普變局中找到契機。」

卓永財認為，製造業重返美國，對台灣精密機械業相對是好事，因美國勢必要買更多機台以因應生產線的擴充。他認為，先做好精密機械業的轉型升級，「務實一點，不要一下子就談工業四．○，台灣很多二．○、三．○的工廠，先拉它們一把，保住就業機會再說。」

商總理事長賴正鎰則表示，川普的保護主義，不利台灣以外銷為導向的經濟，但現階段要分散到其他市場也緩不濟急，建議政府改善兩岸關係，重視對岸高達十三億人口的市場。他並指出，為因應川普新政，各國企業都表態到美國開工廠，「如果台灣太多企業赴美，會降低本地的就業及出口，並不是好事。」