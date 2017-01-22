經濟部︰力推TIFA 減少被邊緣化危機
2017-01-22
〔記者黃佩君／台北報導〕美國總統川普的經貿政策，包括退出ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）、對中國祭出貿易反制措施等，對台灣經貿影響甚大。經濟部表示，即使ＴＰＰ不見得成局，仍會努力以ＴＩＦＡ（台美貿易暨投資架構協定）為基礎，推動與美國簽署雙邊經貿協定，同時將持續採用ＴＰＰ等經貿新規範，以提升台灣經貿體質，減少台灣在亞太產業鏈中被邊緣化的風險。
經濟部強調，美國是台灣最重要的經貿夥伴之一，目前台美之間有穩定的ＴＩＦＡ架構及對談機制，未來將會利用此架構，持續加強與美國的經貿合作關係，尋求雙方簽署ＦＴＡ（自由貿易協定）或ＢＩＡ（雙邊投資協定）的可能性。
對於川普要求製造業回美國生產，經濟部表示，將透過一些既有平台了解並因應；例如，台灣連續三年組團參加美國重大招商活動「選擇美國投資高峰會」（Select USA），經濟部六月也將帶領業者籌組企業領袖團參與，不僅將與美國重要企業對話，加強產業間連結，也會加強了解川普的美國製造業回流政策。
此外，經濟部也會密切注意川普新團隊人事布局，對亞太及對台灣經貿政策的影響。美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）將於二月底、三月初提出年度貿易政策報告，以利總統向國會提出未來一年貿易政策議程。
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