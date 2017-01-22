川普３大風險 政府３套劇本因應

2017-01-22

〔記者陳梅英／台北報導〕美國新任總統川普正式就職，國發會歸納川普政策的三大風險，包括「美國暫時不推ＴＰＰ（跨太平洋夥伴協定）」、「製造業回美國生產」及「貿易保護主義興起、恐引發中美貿易戰」等，將以爭取雙邊ＦＴＡ（自由貿易協定）、生產鏈「脫中國思考」、吸引台商回流等策略因應。

國發會主委陳添枝認為，有人用「川普經濟學」來形容川普與經貿相關的言論，但川普競選時並未聘請經濟專家當幕僚，對經濟議題的論述沒有一致的邏輯性，多是隨興所至，很難與當初「雷根經濟學」相提並論。

不過，國發會仍從川普的施政主軸以及過去相關言論，整理川普就任後對台灣經濟的三大風險，包括：一、美國暫時不推ＴＰＰ；二、要企業投資美國，強化美國製造；三、貿易保護主義興起，恐引發中美貿易大戰。

陳添枝表示，台灣為了爭取加入ＴＰＰ做了很多準備，現在美國短期內不會推ＴＰＰ，只好改變路徑，爭取雙邊ＦＴＡ，目前總統府、行政院已著手準備。

製造業回美 台灣是機會

至於川普要求製造業回美，陳添枝認為，對台灣是風險也是機會，雖然台灣一直是美國的重要夥伴，但多透過中國「三角貿易」連結，未來美國強化製造，生產鏈產生變化，台灣最好的方法就是「不要透過中國去美國，讓三角關係回到直線關係」，亦即在生產鏈「脫中國思考」，與美國建立新的合作關係。

陳添枝說，「亞洲．矽谷」推動方案，希望加強台美創新連結之外，也帶動生產鏈的連結。此外，國發會對於哪些產業未來會拉回美國製造也展開研究，初步研判有兩類：一是因地制宜，少量多樣的產品，如特斯拉電動車，技術還在演進、量不大，特斯拉有很多零件來自台灣，台商應爭取在這類產品的供應鏈上扮演更多角色；一是具有在地優勢的產業，如材料、石化業等。

陳添枝並指出，川普就任的最大的風險，就是美國貿易保護主義興起，尤其中美貿易戰一觸即發，中美關係可能重演一九八○年代末期、九○年代初期美日關係，美國當時最大貿易逆差來自日本，因此雷根政府對日本採取很多貿易措施，預期未來中美貿易摩擦會越來越嚴重，過度依賴中國的廠商必須調整，可以配合政府的新南向政策，將生產據點分散到東南亞，也歡迎廠商回到台灣，政府將積極改善國內投資環境。

陳添枝表示，廠商回台設廠，最大挑戰是土地取得，工業區土地價格飆漲，對廠商回流以及新興投資有不利影響，國發會去年提出的擴大投資方案，提出工業區以及科學園區租金凍漲措施，今年會繼續辦理，同時也與經濟部商量，未來新開發的工業區也採「只租不售」的作法。