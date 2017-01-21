三星反擊被斷貨 求償137億

2017-01-21

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕路透、韓聯社報導，鴻海集團聯合旗下夏普（Sharp）上月決定停止供應三星電子液晶顯示器（ＬＣＤ）電視面板後，三星已狀告紐約國際商會（ＩＣＣ），申請仲裁，且向日本電子零件貿易商黑田電氣（Kuroda Electric）等三家供應商求償四．二九億美元（約一三七．三億台幣）。

黑田電氣聲明指出，該公司原供應ＬＣＤ面板廠製造的電視螢幕給三星，不料該面板廠突然停止供應面板給三星，三星因此尋求仲裁，並向黑田及另兩家公司要求損害賠償；黑田電氣不願透露另兩家公司名稱。

韓聯社報導，已納入鴻海麾下的夏普過去平均每年供應三星ＬＣＤ面板四百萬至五百萬片，在夏普停止供應三星面板後，三星已向國際商會提出針對夏普做法的仲裁；三星為了減少衝擊，向樂金顯示器（LG Display）等ＬＣＤ供應商協商支援。夏普、鴻海和三星不願回應相關報導。