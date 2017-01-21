股利所得３大課稅方向 稅率未定

2017-01-21

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨審查「股利所得課稅及兩稅合一制度檢討」期中報告，股利所得課稅朝三大方向研議，包括「分離課稅」、「分開計稅、合併申報」及「部分免稅（合併計稅、合併申報）」，但稅率未定。至於外資分離課稅稅率是否調整，將參考國際稅率及內資股東稅負，再進一步研議。

財政部研議所得稅制改革方案，綜所稅最高稅率擬由四十五％降至四十％，營所稅稅率由十七％調高至二十％，並搭配股利所得課稅制度調整。財政部原本強調以「總稅收不變」為原則，但財政部長許虞哲日前改口「稅收減少一些也OK」。

財政部昨召開「股利所得課稅及兩稅合一制度檢討」期中報告審查會議，期中報告提出三十二個方案，可歸納三大方向，第一個方向是股利所得「分離課稅」，但單一稅率多少還要試算。財政部官員表示，分離課稅可解決內外資稅負不公的問題，且符合稅政簡化目標，但有低所得加稅、高所得減稅的爭議。

第二個方向是股利所得「分開計稅、合併申報」，搭配股利所得定額免稅、比例免稅、適用儲蓄投資特別扣除額，或股利抵減稅額等，再採單一稅率或累進稅率課稅，累進稅率分成「就家戶所得淨額分級課稅」， 或「就股利所得金額分級課稅」兩種方式。

第三個方向是股利所得「部分免稅」，亦即「合併計稅、合併申報」，適用綜所稅累進稅率，與現行課稅方式相近，但搭配無扣除、儲蓄投資特別扣除額及股利抵減稅額。

財政部賦稅署指出，將在兼顧經濟效率、稅政簡化、租稅公平、財政健全、中低股利所得者衝擊最小、衡平薪資所得與資本利得稅負等原則下，研議所得稅制改革方案，預計二月召開座談會，四月提出期末報告，五月提出具體改革方案。