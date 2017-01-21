違建罰錢逼拆！頂加價跌 有利都更
2017-01-21
〔記者徐義平／台北報導〕因違建可增加使用面積，甚至可為房價增值，造成全台違建拆不勝拆。根據營建署統計，全國違建件數高達六十六．五八萬件，八成五集中在六都，又以新北市最多、超過二十萬件，高雄市次之，也有十二萬餘件；房產業者指出，若修法通過對違建採取「罰錢逼拆」，加蓋違建的老舊公寓頂樓價值將大幅減損，反而有助於推動都市更新。
六都違建占8成5 新北市最多
根據統計，截至去年十一月止，北市尚未拆除的違建件數約八．五五萬件、新北市約二十．七五萬件、桃園市約五．五七萬件、台中市約七．二三萬件、台南市約二．七二萬件、高雄市約十二．二五萬件，新北市、高雄市兩都合計占全國比率近五成。
若觀察近五年來六都違建件數增加情形，以新北市增加件數最高，五年增加約三．二萬件；倘以增加比率來看，以桃園市增加比率最驚人，五年增幅約六十四．一四％。
違建5大類型 頂樓加蓋最多
根據內政部調查，台灣常見違建類型包括「頂樓加蓋」、「陽台外推」、「露台外推」、「騎樓外推」及「夾層屋」（樓中樓）五類。房產業者指出，其中「頂加」的老公寓是投資客最愛，因「頂加」多出來的使用空間可隔成套房出租，未來轉手時，有「頂加」較沒「頂加」的老公寓，出售總價可高出五到十五％。
房產業者分析，若該修法通過立院三讀，預期將會造成頂加老公寓價格明顯修正，甚至出現一波委售潮，房價跌幅恐大於過往增值空間。
信義房屋不動產企研室執行經理蘇啟榮指出，頂加過往對於房價是「加分、加值」，未來新法上路，不拆將被連續開罰，反變成「減分」項目；現行都更較難談妥部分就是一樓與頂樓加蓋，當頂加屋主的加值部分消失，可能讓都更整合更加順利，反而有助於都市更新。
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