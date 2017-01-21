資政：經營權應還給台新金
2017-01-21
〔記者陳梅英／台北報導〕總統府資政吳榮義昨指出，政府應該要按承諾走，當初是民進黨訂的政策，得標彰銀的最大股東，財政部會支持他經營彰銀，馬政府執政後被翻盤，現在民進黨重返執政，對此又不承諾，這樣不對，應該把彰銀經營權還給台新金。
一切按契約 勿失信於民
吳榮義說，台新金持有彰銀二十二．五％股權，是單一最大股東，當初林全擔任財政部長時發公文表示，將協助策略投資人取得主導經營權，後來競標人問說甚麼叫做主導？財政部說，就是取得公司過半董監事，台新金後來經過公開競標取得股權，政府就應按照當初承諾協助台新金經營彰銀。
吳榮義指出，二○○五年後台新金成為彰銀最大股東，連續三屆董監改選，政府都協助其取得過半董事席次，不了解為何在馬政府時的財政部長張盛和沒遵守，才會有今日紛爭；這件事很簡單，政府按照當初契約走就行了，台北地院也判定雙方的契約有效，政府不能失信民間，說要民營化、現又要收回公營。
公股就算政府 不宜徵委託書
吳榮義直言，泛公股就算是政府，哪有政府出面徵求委託書；支持台新金取得過半董監席次是當初承諾，圖利財團之說也不對，台新金是透過公開競標，當初彰銀一股才十七元，台新金每股用二十六元買，花了三百多億元溢價取得彰銀股權，花那麼多錢，怎麼說是圖利！
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