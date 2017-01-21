財部撇不知情 放任公股銀自己喬？
2017-01-21
〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於外界質疑，元大證券請辭彰銀股務代理業務，以便在六月為彰銀效力，徵求委託書，作為交換，財政部將原本自辦的兆豐金控股務，改交給元大，有違行政院長林全口中的「中立」原則。財政部次長蘇建榮澄清，財部絕對沒有施壓，更換股務代理業務都由公股行庫自行負責，財部事前完全不知情。
稱公股換股務 不用報備財部
財政部官員說，公股行庫更換股務代理，按規定並不需要報請財政部同意，以往合作金庫也曾更換股務代理為元大證券，當時財部也是事後才知道。此外，財政部也沒有權力可逼迫元大請辭，所有決策都是公股行庫及元大雙方自行決定。
至於兆豐金控為何把股務代理由自辦改為委外給元大代理？官員解釋，兆豐之前因洗錢案出大包，改善內稽內控很重要的一環，就是要增加透明度；過去股務是自辦，持續下去恐遭人質疑，才選擇委外代理；但一切都是兆豐自行決策，財政部事後才知情。
對於六月彰銀董監事改選，官員表示，行政院明確指示，財政部不能介入委託書徵求事宜，不可能像三年前一樣大動作聯合徵求委託書，但公股行庫仍會盡力去做，以維護彰銀員工、公股權益；原則上，走到現階段，台新金至今仍不願完全撤銷經營權訴訟，雙方不太可能再坐下來協談席次，將全權交由公股行庫去處理委託書徵求事宜。
財政部還強調，上次彰銀改選後，改派財部指派的董總上任，績效年年成長，二○一五年稅前盈餘一三六．四億元、二○一五年一四○．六六億元，遠高於台新金經營時代的百億上下，且當時百億獲利多是靠收回呆帳支撐；相較之下，公股接手後，彰銀經營績效明顯有大幅提升。
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