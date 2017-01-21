財部、公股銀唱雙簧 委託書再戰台新金

2017-01-21

〔記者盧冠誠、高嘉和、張慧雯、李靚慧／台北報導〕距離彰化銀行下屆董事改選不到半年，儘管行政院長林全強調，政府會秉持行政中立原則，但以財政部為主公股陣營卻仍動作頻頻，最新一步棋，就是下週一將同意元大證券請辭彰銀的股務代理，元大證券可望再披戰袍，為五家公股銀行出馬，共組委託書「聯合徵求人團」，強悍鞏固彰銀經營權。

不想做好做滿？元大證不否認

券商龍頭元大證券於二○一四年十二月彰銀本屆董事改選時，藉著擁有通路上的優勢，積極為財政部徵求委託書並打贏選戰，造成台新金控痛失彰銀經營權；隨後馬政府論功行賞，讓元大證券取代凱基證券，成為彰銀股務代理。

奇怪的是，元大證券卻不想「做好做滿」，日前正式發函給彰銀，要求請辭股務代理，外界解讀是六月彰銀股東會，打算為公股陣營重披戰袍徵求委託書；巧合的是，元大請辭前，公股的兆豐金控卻將股務代理移轉給元大，讓外界議論紛紛。

對此，彰銀高層表示，是否同意元大證券請辭股務代理，內部已進行初步討論，須等一月二十三日召開董事會後，才能確定；元大金低調表示，「無法置評」；兆豐金控則說，是因強化公司治理及節省成本，才將股務代理交給元大。

目前彰銀九席董事中，公股陣營取得過半的六席，在財政部不甩林全指示下，預料下週一彰銀董事會，可望通過元大證券請辭股務代理一案。

財部嘴說不介入 作法自相矛盾

「政府稱公權力不介入，作法卻自相矛盾！」一位民營金控高層說，政府表面上宣稱官員不得介入下屆彰銀董事改選，實際上卻積極指揮並展開徵求委託書的布局，根本是自相矛盾。

根據彰銀股權結構，除財政部持股約十二％外，加計國發基金、一銀、華銀、台酒、合庫、兆豐銀、台企銀、台銀、土銀等，合計泛公股體系持股約二十八％；目前傳出由五家公股銀行出面，透過元大證券組成聯合徵求人團，以每家徵求三％上限推算，將可徵求到十五％委託書，加上龍巖等民股支持，將取得過半股權，再將單一最大股東的台新金拒於經營權之外。

擬強徵15％委託書 台新金再挨悶棍

事實上，不只元大證券，外傳泛公股金融機構，也被財政部要求必須加入徵求彰銀委託書的行列；而與彰銀同屬「三商銀」的第一金控、華南金控高層皆低調回應，尚未接到「上面」指令。

民營金控高層認為，政府本來就該履行二○○五年間針對彰銀經營權給予台新金的書面承諾，若新政府於下屆彰銀董事改選上，重蹈馬政府「荒腔走板、匪夷所思」的作為，將持續重創政府公信力，以及投資人對政府的信心。