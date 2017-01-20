結束連2升 台幣貶值3.7分

2017-01-20

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨表現疲弱，盤初一度重貶逾1角，但盤中貶幅收斂，終場以31.623元兌1美元作收，貶值3.7分，結束連續2個交易日升值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.65億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）主席葉倫發表最新談話後，帶動國際美元反彈，新台幣等非美貨幣跟著回檔修正，但在出口商農曆年前拋售美元下，相對抗跌。

外匯交易員指出，美國新任總統川普今晚正式就職，其演說內容將成為短線影響全球匯市的重要因子，在此之前，預料新台幣呈現區間盤整格局機率較高，靜待新的方向指引。