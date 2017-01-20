| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
爆笑！網路瘋傳的出槌神片
 首頁 > 財經

結束連2升 台幣貶值3.7分

2017-01-20

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨表現疲弱，盤初一度重貶逾1角，但盤中貶幅收斂，終場以31.623元兌1美元作收，貶值3.7分，結束連續2個交易日升值走勢，台北及元太外匯經紀公司總成交量為11.65億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）主席葉倫發表最新談話後，帶動國際美元反彈，新台幣等非美貨幣跟著回檔修正，但在出口商農曆年前拋售美元下，相對抗跌。

外匯交易員指出，美國新任總統川普今晚正式就職，其演說內容將成為短線影響全球匯市的重要因子，在此之前，預料新台幣呈現區間盤整格局機率較高，靜待新的方向指引。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台幣升值 台幣貶值
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤豬肉卷八幡煮
總舖師✧圍爐好菜
過年的蘿蔔糕料理
年貨大街採購訣竅
轉寄

標題：結束連2升 台幣貶值3.7分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月20日‧星期五‧丙申年臘月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.