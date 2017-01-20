興富發未卜先知？ 豪宅真的變75折
〔記者徐義平／台北報導〕興富發豪宅真的打75折賣！
2012年曾在自家尾牙上看衰房市，大喊旗下建案打75折出售的興富發總裁鄭欽天，其新成屋案「松江1號院」，去年11月出現一位大戶砸下12.88億元狂掃7戶，如今實價揭露價格已出爐，高樓層18、19樓每坪成交價約103.5萬元，相較預售時，15樓每坪約141.2萬元，價差將近40萬元，降價幅度超過25%，房產業者指出，該建商果然在多年後實現旗下建案打75折的承諾。
根據內政部實價網最新揭露資訊，去年11月，美容界林姓台商一口氣掃進1/3棟「松江1號院」，讓該豪宅新成屋案接近完銷，近期該大戶購買的實價資訊總算全數揭露，該大戶買下該豪宅8-12樓、18-19樓共7戶，拆算車位後每坪單價101.6-103.5萬元，其中高樓層18-19樓，每坪僅103.5萬元。相較預售時，該豪宅最高單價戶，21樓每坪約175.2萬元，每坪價差超過70萬元，價格落差超過4成，若是對比相鄰樓層15樓，每坪141.1萬元，每坪差距也將近40萬元，跌幅約26.65%，顯見價格直接砍到75折，換句話說，先前預售時買進的多數住戶，頭期款等同平白消失。
預購住戶頭期款沒了
東森房屋研究中心副理于靜芳表示，興富發過去包含「台北1號院」、「松江1號院」等案都紛紛喊出「打折賣屋」策略，兩案去年揭露，價格確實皆明顯修正，「台北1號院」去年6月成交的頂樓戶每坪僅116.7萬元，相比高點122.64萬元，下跌5%，台商大戶掃入「松江1號院」7戶，每坪更僅剩百萬元，相比過去高點175.2萬元，價跌幅度驚人。
瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，新政府上台後對國內豪宅買盤有催化效果。首先是蔡總統就職宣言未再針對打房發表看法，行政院長林全更進一步表達「不適合繼續打房」，加上屋主、建商久旱逢甘霖，價格彈性加大，都促進豪宅在去年底開始出現亮麗表現。
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