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未來65％工作將消失 國發會著手技能需求分析

2017-01-20

〔記者陳梅英／台北報導〕在數位浪潮下，針對可能消失的職業類別、新興的職務及所需技能，國發會將展開為期3年「未來10年我國工作及技能需求分析」計畫，希望能提供政府、學校作為規劃培育政策、課程調整參考。

國發會人力發展處處長林至美指出，據OECD（經濟合作暨發展組織）研究，現在就讀小學的兒童，未來有65%從事的工作目前並不存在，而25%的工作機會被自動化機械所取代，顯示未來人才培育除著重工作專業技能養成，更應培養運用科技解決問題的技能。

提供政府、學校參考

為因應未來就業市場轉變，支援數位經濟跨領域人才的養成，第十次全國科學技術會議已將「掌握數位經濟的未來工作與技能趨勢」列為重點辦理措施；國發會也將針對未來可能消失的職業類別、新興的職務及其所需的技能，從今年開始進行為期3年的委託研究。

林至美說，這是國發會人力處首度啟動這麼大型的研究計畫，首年預算650萬元將向科發基金申請，之後會由國發會年度預算編列。雖然計畫還須送科技會報辦公室複審，但行政院認為此計畫有急迫性，今年會先請專家學者蒐集各國作法，研擬是否要建立模型或觀測機制。

建立模型或觀測機制

此外各國為強化數位技能培育，打造人才未來競爭力，紛紛提出相關的數位政策或法案，比如美國2016年推出「全民電腦科學法案」、德國也提出所謂「2025數位策略計畫」。

林至美說，這些國家主要都是透過線上課程開發，精進教師數位專業職能及促進業界、教育與培訓機構合作，提升個人數位技能，接軌未來就業市場作為主要推動方向。

另外，為強化產學合作，教育部將持續辦理的「產業碩士專班」及「產學合作培育研發菁英計畫」，將結合民間訓練單位，開設產學實務導向訓練課程，並擴大補助參訓者訓練費用，以培育數位人才，提升數位專業技能。

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  • 面對數位化浪潮，國發會提「未來10年我國工作及技能需求分析」計畫。圖為日本團隊在台北登場的Learn & Play數位展覽。（路透）

    面對數位化浪潮，國發會提「未來10年我國工作及技能需求分析」計畫。圖為日本團隊在台北登場的Learn & Play數位展覽。（路透）

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標題：未來65％工作將消失 國發會著手技能需求分析


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