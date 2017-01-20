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宏碁無形資產 折舊攤提到2019年
2017-01-20
〔記者卓怡君／台北報導〕宏碁（2353）去年底無預警宣布打銷無形資產減損63.4億元，執行長陳俊聖表示，今年折舊金額可減少約700萬美元（約新台幣2.2億元），明後年持續攤提後，到了2019年，無形資產折舊攤提就結束；此外，最近零組件缺貨情況紓解，陸續出貨，缺貨代表市場需求很好，是個快樂的問題（happy problem）。
陳俊聖表示，未來宏碁成本支出壓力將減少，將是良性的發展。過去幾年，宏碁毛利率持續改善，現金流健康，高毛利率與高單價產品越來越高，通路也順利優化，目前宏碁商用產品比重已拉升至42％，消費性產品比重則下降到58％，與過去以消費性機種為主的情況相較，現在產品比重相對平衡。
此外，宏碁與IMAX合作設立VR體驗館，近期在洛杉磯已啟用並進入試營運階段，陳俊聖更向IMAX爭取來台設立VR體驗館，台灣可望成為IMAX前15個設立VR體驗中心的地點。
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