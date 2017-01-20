中油劉晟熙︰今年油價估50～60美元

2017-01-20

〔記者黃佩君／台北報導〕中油昨舉行總經理交接，由原國光電力董座劉晟熙接任，原總座陳綠蔚轉任國光電力董座。劉晟熙表示，預估今年油價影響較大因素仍為減產協議是否落實，但川普上任也有影響，預估全年油價將落在50至60美元之間。

劉晟熙表示，川普上任後宣示將處理IS問題，無論是否解決，都是油價變數，但最主要因素仍是OPEC及非OPEC國家的減產協議是否落實。他強調，本次連俄羅斯都加入，規模較以往來得大，且落實程度也有望比以往高。劉晟熙預測，全年油價平均約落在50至60美元之間，較目前持穩小漲，但並未大漲。

至於今年中油的任務，劉晟熙說，行政院定義今年為建設年，中油將加緊目前手上三大建設，包括高雄港洲際二期油品石化儲運中心的環評正在進行，後續視需要將補做環差；第三接收站也預期將做環差，目標今年8月動工。劉晟熙坦言進度「很趕」，但因涉及非核家園落實，是中油必須承擔的工作。

而桃園煉油廠R3重油加氫脫硫工場，原因地方抗議希望桃煉遷廠，延宕10年並緩建達4次，今年也預計可重新啟動。